Ceva, addio al dottor Roberto Giuria (76 anni): era l'anima dei "Nuotatori del Tempo Avverso"

SERGIO RIZZO - Ha suscitato grande commozione a Ceva, sua città natale, la scomparsa del dott. Roberto Giuria, di 76 anni, medico odontoiatra. Era andato in pensione durante il periodo della pandemia, ma il suo impegno non si era mai fermato.

Per oltre due decenni aveva guidato l’associazione “Nuotatori del Tempo Avverso”, realtà dedicata alla pratica dei cimenti invernali in mare e alle attività estive in laghi e fiumi. La sua curiosità scientifica lo aveva portato ad approfondire questi effetti attraverso studi e ricerche, diventando un punto di riferimento nel settore. Si ricorda la creazione della “Settimana Blu”, appuntamento annuale pensato per promuovere e analizzare, anche dal punto di vista scientifico, gli effetti positivi del bagno in acque fredde. Un progetto che univa divulgazione, ricerca e passione. Ogni anno, nel mese di settembre, organizzava il cimento nel Tanaro a Ceva in collaborazione con il Cai, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani. Anche in queste occasioni, sicurezza e benessere erano sempre al centro delle sue iniziative.

Renato Quaglia, presidente del Cai di Ceva spiega: “Da parte del direttivo, i soci e in particolare dall’Alpinismo Giovanile della Sezione del Cai di Ceva, rivolgiamo un caro saluto al dottor Roberto Giuria che ci ha lasciato ricordando le sue organizzazioni dei Cimenti nel fiume Tanaro con i nostri giovani. Porgiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”. La famiglia aggiunge: “Se n’è andato in pace, soddisfatto a pieno della sua vita che ha amato in tutto e per tutto. Era stimato sia per la sua professione che per la sua intensa attività per il Tempo Avverso. Amava profondamente il mare in inverno e ha speso gran parte della sua vita a promuovere il benessere che esso crea”. Lascia la moglie Anna Maria e i figli Clearco, Eleonora, Lorena ed Elettra. Le esequie si terranno a Savona, mercoledì, alle 10,30, nella parrocchia di Santa Maria Giuseppa Rossello.

Sergio Rizzo