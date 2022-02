CEVA/ Incontro al mare d'inverno tra liguri e piemontesi del gruppo guidato da Roberto Giuria

SERGIO RIZZO - La splendida spiaggia di Bergeggi (Savona) è stata la meta di un bagno invernale per gli amanti di questa disciplina salutistica. Molte le persone appartenenti all’Associazione dei Nuotatori del Tempo Avverso del Piemonte sono intervenute da Alessandria, Torino, Alba, Avigliana e Ceva e da molte altre parti della Riviera ligure.

Il cebano Roberto Giuria, presidente dell’associazione, ha spiegato il significato della manifestazione: "Quest’anno, a causa delle restrizioni della pandemia, non si sono più potuti organizzare i consueti raduni dei cimentisti, però la voglia del bagno in compagnia non ci ha fermato e le persone intervenute negli anni hanno avuto l’opportunità di stringere amicizie e simpatie".

Sergio Rizzo

(Nella foto di Roberto Cazzola i cimentisti a Bergeggi)