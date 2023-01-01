Cervasca, tornano i "Giochi 0/99": squadre intergenerazionali tra quiz, musica e premi

CUNEO CRONACA - Domenica 22 febbraio tornano a Cervasca i “Giochi 0/99”, l’iniziativa di Vivere Cervasca ODV che mette insieme generazioni diverse in un pomeriggio di sfide e divertimento.

Come nelle edizioni precedenti, il programma propone attività pensate per tutte le età: dai cartoni animati per i più piccoli alle espressioni in piemontese, passando per canzoni, quiz, enigmistica e giochi di movimento.

Si partecipa in squadre da tre a cinque persone, che devono essere definite al momento dell’iscrizione e restano invariate per tutta la durata dei giochi. Tra il componente più giovane e quello più anziano deve esserci una differenza di almeno 25 anni: scarti maggiori assegnano bonus, mentre differenze inferiori comportano penalizzazioni.

L’appuntamento è nel salone comunale polivalente di Cervasca, dalle 15 alle 18 circa. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria: per registrare la squadra occorre indicare numero e nomi dei partecipanti, oltre all’età del più giovane e del meno giovane. Le adesioni vanno inviate entro giovedì 19, via mail a info@viverecervasca.it oppure con un messaggio al 329 7317740.

In palio libri, offerti soprattutto da Primalpe e Stella Maris. La giornata si chiuderà con una merenda per tutti.