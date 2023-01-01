Ceresole d'Alba "tabUiata": il borgo tra storia, tradizioni e sapori in rete

CUNEO CRONACA - Con il numero 1544, anche Ceresole d’Alba entra a far parte dei Comuni “tabUiati”, scegliendo l’app che promuove e connette territori, borghi e comunità italiane.

La consegna della ormai iconica targa di Comune tabUiato è avvenuta a Cheese 2025, l’evento internazionale organizzato da Slow Food a Bra, di cui quest’anno tabUi è stata app ufficiale.

Il momento si è svolto al termine della tavola rotonda organizzata da BBBELL, dal titolo “Innovazione e inclusione per territori più forti”. In questo contesto, Giorgio Proglio, founder e CEO di tabUi, ha presentato l’esperienza della piattaforma come esempio concreto di strumento a supporto non solo delle grandi destinazioni turistiche, ma anche delle aree interne e dei comuni meno conosciuti, custodi di un patrimonio prezioso fatto di storia, natura e tradizioni.

Ceresole d’Alba è un centro di grande interesse storico e culturale, con un paesaggio che conserva memorie importanti della Resistenza e una forte identità agricola. Il comune è stato recentemente inserito tra i Presìdi Slow Food e ha ottenuto il riconoscimento D.O.P. per la Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino, una produzione tipica che lo rende un punto di riferimento per l’agroalimentare di qualità.

Giorgio Proglio, founder e CEO di tabUi: "Siamo felici di dare il benvenuto a Ceresole d’Alba nella nostra rete. Questo è un territorio straordinario, che racconta la storia attraverso le sue radici, la memoria e le eccellenze agroalimentari. TabUi nasce proprio con l’obiettivo di dare voce anche ai borghi più piccoli, perché ogni comunità ha molto da offrire e merita di essere scoperta. Farlo qui, a Cheese, ha un valore ancora più speciale, perché significa unire la forza della comunità internazionale di Slow Food con l’innovazione digitale al servizio dei territori".

Chiara Masia, sindaca di Ceresole d’Alba: "Per Ceresole d’Alba entrare nella rete dei Comuni tabuiati è un passo importante per valorizzare e far conoscere le tante ricchezze del nostro paese: la storia millenaria, i paesaggi della pianura, i percorsi culturali e naturalistici che ci caratterizzano. Ringrazio tabUi per questa opportunità e sono certa che sarà uno strumento utile per promuovere in maniera moderna e accessibile il nostro territorio, rendendolo ancora più vicino a cittadini e visitatori".

La piattaforma tabUi continua la sua crescita come hub digitale e turistico di riferimento in Italia, ampliando la propria presenza con nuovi territori come la Liguria, la Provincia di Sondrio e parte della Francia. Nel weekend appena trascorso tabUi ha raggiunto l’ottavo posto tra le app più scaricate in Italia, risultato favorito anche dalla compresenza come App ufficiale sia a Cheese 2025 che al Salone del Camper di Parma.