CER, l'energia del futuro parte dai territori: Circonomia OFF chiude a Cuneo

CUNEO CRONACA - Circonomia OFF ha concluso a Cuneo la decima edizione del Festival dell’Economia circolare promosso dalla cooperativa Erica, AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) e GMI (Greening Marketing Italia), con un incontro svoltosi a Cuneo presso il Rondò dei Talenti sull’efficacia attuale e sul percorso evolutivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo e il sostegno delle Fondazioni CRC e CRT, l’evento ha posto l’accento sulla pluralità di esperienze messe in campo nella costituzione delle CER con l’obiettivo comune di rafforzare la sostenibilità dei territori.

All’appuntamento hanno partecipato amministratori locali, tecnici, imprese, associazioni e cittadini per riflettere sulle potenzialità delle Comunità Energetiche e sulle opportunità aperte dal nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il confronto ha dato voce ad esperienze già avviate sul territorio cuneese, offrendo una fotografia più che mai esaustiva di come, attraverso la collaborazione tra soggetti diversi, sia possibile costruire modelli locali di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile.

Dopo il saluto introduttivo di Luca Serale, vicesindaco di Cuneo, la parola è passata a Stefano Dotta di EnviPark, che ha offerto una panoramica tecnica sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, a cui sono seguite le testimonianze di chi sta promuovendo la nascita e lo sviluppo di CER in contesti eterogenei, dalle aree urbane ai piccoli comuni: Daniele Demaria per la CER Roero, Claudio Alberto per la CER Solidale Alba, Langhe e Roero-Ets, don Valerio Pennasso per la CER Rodello, Marco Bailo per la CER di Magliano Alpi, Marco Lombardi per la MONDOCER che rappresenta comuni e scuole del monregalese-cebano. A concludere la carrellata, l’intervento di Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo che ha illustrato gli obiettivi di CER-a, la Comunità Energetica costituita da Confartigianato Cuneo. La varietà dei progetti presentati ha confermato quanto la transizione energetica sia una sfida complessa ma anche un’occasione unica per rafforzare il tessuto sociale, promuovere l’innovazione e generare valore per le comunità locali.

A concludere i lavori è stata la vicepresidente di Fondazione CRC Elena Merlatti, vice presidente di Fondazione CRC, la quale ha ricordato l’impegno della Fondazione a sostegno della diffusione delle CER, ribadendo la piena disponibilità dell’Ente da lei rappresentato a supportare iniziative simili per creare insieme agli attori del territorio una transizione ecologica efficace e duratura.