CER-a, arrivano i primi incentivi per imprese e cittadini della comunità energetica

CUNEO CRONACA - A due anni dall’avvio delle sue attività sul territorio della provincia di Cuneo, la CER-a, la Comunità Energetica Rinnovabile promossa da Confartigianato Cuneo, raggiunge un suo importante obiettivo: la prima redistribuzione concreta degli incentivi economici. Le risorse, relative all’annualità 2025, sono state liquidate a favore degli attori coinvolti della filiera locale: i possessori degli impianti fotovoltaici, le imprese consumatrici e i singoli cittadini privati associati.

Il provvedimento, annunciato ufficialmente durante l'assemblea generale dello scorso 22 giugno 2026, segna il passaggio fondamentale dalla fase progettuale ed erogativa alla piena maturità operativa della struttura. L'operazione di ripartizione ha interessato una rete capillare composta dalle prime18 cabine primarie di trasformazione, già attive nel 2025. I dati della struttura evidenziano la portata del progetto: sono ben 20 gli impianti di produzione con potenza superiore ai 20 kW e 33 quelli con potenza inferiore a 20 kW. Sul fronte dei consumi, la comunità ha coinvolto un bacino solido, composto da 331 consumatori-imprese e 376 consumatori-cittadini privati.

La scelta sulle modalità di erogazione degli incentivi è stata guidata da criteri di equità e trasparenza, come spiegato dalla governance dell'associazione. La redistribuzione è stata eseguita adottando una forma “lineare”, una decisione ponderata e necessaria legata alle attuali tempistiche tecniche nazionali: il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), infatti, non è ancora pienamente operativo nel fornire alle CER del territorio italiano i dati analitici e puntuali indispensabili per un calcolo di precisione dinamica su ciascun utente. Per non arrestare il beneficio economico e garantire immediatezza agli associati, Confartigianato Cuneo ha quindi preferito procedere senza indugi con la ripartizione lineare delle risorse mature.

«Questo primo conguaglio economico rappresenta un segnale tangibile e di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio, – dichiara Franco Roagna, Presidente della CER-a di Confartigianato Cuneo – e dimostra nei fatti che la transizione ecologica non è soltanto un concetto astratto o uno slogan, ma una grande opportunità di risparmio, condivisione e sviluppo per le nostre aziende artigiane e per le famiglie della Granda. Nonostante i ritardi e le complessità tecniche registrate a livello nazionale sulle piattaforme ministeriali del GSE, abbiamo voluto dare un riscontro immediato e concreto alla fiducia che centinaia di soci e cittadini hanno riposto nel nostro progetto. La nostra scelta per il momento è stata privilegiare le cabine “bilanciate” nella produzione-consumo, ma contiamo a breve di poter compensare anche le altre. D’altra parte, rispondere con i fatti era doveroso: la CER-a viaggia ormai a pieno ritmo e continuerà a rafforzarsi per valorizzare al massimo l'energia pulita autoprodotta dal nostro tessuto produttivo e sociale».

Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta continuando a crescere: ad oggi sono attivate 26 Cabine con 28 impianti ed altre 10 sono in corso di validazione per un totale, comprendendo quelle che si attiveranno man mano che verranno collegati gli impianti Fotovoltaici, di 68 configurazioni con 31 MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione. L’ambito operativo comprende buona parte della provincia di Cuneo e alcuni territori della Liguria e del Torinese.

Per informazioni sull’adesione alla Comunità energetica e sulle opportunità per le imprese e i consumatori è possibile contattare il referente della CER (Alessandro Ponzo - tel. 339.2611767 - cer-a@confartcn.com)