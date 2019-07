Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 19 luglio sul Colle di Gilba, lungo la strada di collegamento tra Sanfronf e Sampeyre.

Un motociclista è uscito di strada urtando un masso e finendo in un prato. Secondo le prime sommarie informazioni dei soccorritori il centauro 38enne avrebbe riportato una ferita in una zona potenzialmente pericolosa quindi è stato trasportato in ospedale in codice giallo.