CENTALLO/ Sabato sera tutti al Lux per lo spettacolo “Cuneo 1198” dei Gai Saber

Sabato 16 novembre, alle ore 10,30 presso il Nuovo Cinema LUX di Centallo, l'Associazione Culturale GAI SABER ripropone lo spettacolo multimediale "CUNEO 1198 - STORIA E LEGGENDA DELLA CITTA' TRIANGOLARE”, già rappresentato nel Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo a fine settembre, con indubbio successo di pubblico e di critica.

Uno spettacolo intenso e suggestivo, e in una forma stilistica innovativa, perché associa teatro, musica e videoproiezioni, con una miscela multimediale che è il “marchio di fabbrica” dei Gai saber e delle loro performances degli ultimi 10 anni.

Ma la suggestione e la sorpresa derivante dalla mescolanza delle arti e dalla tecnologia non è certo sufficiente a catturare l’interesse dello spettatore; in ciò il ruolo fondamentale è giocato dai contenuti.

“Cuneo 1198” è infatti una storia corale, improntata sulle idee di libertà, di solidarietà e di uguaglianza che sono alla base dell’orgoglio che il popolo cuneese ha saputo esprimere anche e soprattutto nei momenti più difficili della sua storia millenaria, dalla sua nascita leggendaria fino agli eventi della sua Resistenza ,che sempre ci ricorda come, nei momenti più tragici e difficili, siano gli uomini comuni che si mettono in gioco per sacrificare tutto, anche la propria vita, pur di dare agli altri la propria libertà.

I Gai Saber e i loro 70 attori e figuranti approdano quindi, con il patrocinio del Comune di Centallo, nella bellissima sala del Nuovo cinema Lux, con uno spettacolo rivolto ai giovani ragazzi delle scuole, ma comunque aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito.



CUNEO 1198 – STORIA E LEGGENDA DELLA CITTA’ TRIANGOLARE

Spettacolo Multimediale a cura dell’Associazione Culturale Gai Saber

Testo originale a cura di Chiara Bosonetto

Regia: Francesco “Cece” De Maria

Musiche originali: Gai Saber

Realizzazioni video: Elena Giordanengo ed Alex Rapa

Costumi: Laura Vitali, Rosetta Bersezio, Marilena Bersezio, Sofia Tomatis, Polina Brysova

Luci ed Audio: CR Audio di Corrado Ribero