CENTALLO/ Al via i lavori Pnrr a Roata Chiusani: sostituzione delle condotte idriche in tre vie

CUNEO CRONACA - Sono iniziati a Centallo, in frazione Roata Chiusani, i lavori finanziati con fondi del PNRR, con una durata prevista di 60 giorni. Gli interventi interessano via Bastonata, via Collino e via Fratelli Peano, dove si procederà alla sostituzione delle vecchie condotte idriche, ormai soggette a frequenti perdite.

A causa della vetustà delle tubazioni, durante le operazioni di cantiere potrebbero verificarsi interruzioni improvvise nella fornitura dell’acqua, soprattutto in caso di riparazioni urgenti. Quando possibile, verranno affissi in loco avvisi per informare tempestivamente i cittadini.

Alla riapertura delle condotte potrebbero inoltre manifestarsi alterazioni organolettiche dell’acqua, risolvibili in breve tempo lasciandola scorrere. ACDA si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i residenti per la collaborazione.

(Foto di repertorio)