Cena sotto le stelle a Sant'Anna: a Chiusa una serata per sostenere il restauro della chiesa

CUNEO CRONACA - Domenica 19 luglio, nella suggestiva cornice dell'area esterna della sede del Parco a Chiusa Pesio, si rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la "Cena sotto le stelle a Sant'Anna", una serata all'insegna della buona cucina, della convivialità e della solidarietà. L'evento prenderà il via con una sangria di benvenuto, seguita da un ricco menù composto da antipasti, roastbeef con contorno, formaggio e dolce. La partecipazione ha un costo di 25 euro a persona, mentre i bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente.

La serata, organizzata dall'Associazione Amici di Sant'Anna, coniuga convivialità e solidarietà. Come da tradizione, l'intero ricavato sarà devoluto alla Chiesa di Sant'Anna per sostenere i lavori di ristrutturazione, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione di un importante patrimonio del territorio. A breve prenderà il via un nuovo intervento di restauro, finanziato dall'Associazione, che ha recentemente ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza.

La cena sarà servita dalle ore 20.00 alle 21.30. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 17 luglio contattando Mario (3381266492), Luigina (3487937843), Stefania (3338275086).