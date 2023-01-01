Cena benefica con Abacus Odv a Ceva per sostenere i più fragili

SERGIO RIZZO - Una serata di convivialità, tradizione e solidarietà per sostenere i progetti di cura e accompagnamento sul territorio. È questo lo spirito della cena a base di trippa organizzata da Abacus Odv, in programma sabato 21 febbraio alle 20 presso l’Oratorio di Ceva.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti che l’associazione porta avanti dal 2016 a favore delle persone più fragili: anziani in difficoltà, persone affette da gravi patologie, operatori della cura e comunità con accesso limitato ai servizi.

La cena sarà un’occasione per stare insieme e condividere una tradizione gastronomica molto sentita, ma soprattutto per trasformare un momento conviviale in un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato contribuirà infatti a sostenere progetti come l’ambulanza dei desideri, le iniziative di prevenzione e benessere, il supporto psicologico agli operatori sociosanitari e le attività di inclusione promosse dall’associazione.

La serata è realizzata con la preziosa collaborazione della Confraternita “dla Trippa e dla Rustìa”, del gran Maestro Superiore Giancarlo Bertolino, del Dse Piemonte Valle d’Aosta e degli chef Andrea Bertolino e Enzo Aschero, che hanno contribuito alla definizione del menù.

“Questa cena – spiegano da Abacus Odv – non è solo un evento gastronomico, ma un momento di comunità. È un modo semplice e diretto per sostenere progetti che parlano di cura, ascolto, dignità e presenza sul territorio”.

La partecipazione è aperta a tutti. Info e prenotazioni: tel 338 495 6057.

