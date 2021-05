"Cecy for Runners" nel Saluzzese: torna la corsa per ricostruire la scuola in Nepal

CUNEO CRONACA - L'Associazione Cecy Onlus in collaborazione con l'Atletica Saluzzo, la Pro Loco di Revello e con il patrocinio del Comune di Revello, in provincia di Cuneo, organizza la quinta edizione della "Cecy For Runners", corsa podistica non competitiva di solidarietà a favore della realizzazione della scuola nel piccolo villaggio in Nepal di Necha Gahri.

La pandemia ha imposto una formula diversa rispetto alle precedenti edizioni: ogni iscritto potrà scegliere in piena libertà dove percorrere la propria Cecy for Runners in solidarietà con il Nepal, camminando o correndo una distanza di 5 km o più entro il mese di giugno 2021.

Sarà quindi un'edizione "virtuale", nella quale ogni partecipante dovrà onorare l'impegno sportivo e solidale. Le caratteristiche magliette quest'anno saranno di colore rosso, a completamento dei cinque colori (blu, bianco, rosso, verde e giallo) che compongono le tradizionali bandiere di preghiera tibetane e che hanno caratterizzato le precedenti 4 edizioni di Cecy for Runners.

Il progetto solidale che la manifestazione sostiene è localizzato in un piccolissimo villaggio nepalese di poveri agricoltori dove i bambini che frequentano la scuola sono 330; gli attuali edifici sono in rovina dopo il terremoto dell'aprile 2015 e da allora nessun intervento è stato realizzato per permette un regolare svolgimento dell'attività scolastica.

Per partecipare:

1) iscriversi e ritirare la maglietta della manifestazione in uno dei 9 punti predisposti;

2) percorrere, entro il mese di giugno 2021, una distanza minima di 5 km su un percorso scelto liberamente, da soli o in compagnia (ma in questo caso attenzione a mantenere la distanza di sicurezza), indossando la maglietta rossa;

3) dire almeno a tre persone di aver partecipato alla quinta Cecy for Runners e che camminare o correre fa bene alla salute e alla solidarietà!

4) non obbligatorio: fare alcune foto durante la propria Cecy for Runners e pubblicarle con l'hashtag #cecyforrunners.

(Foto della scuola di Necha Gahri tratta dal sito www.cecyonlus.org)