CAVALLERMAGGIORE/ Dai capisaldi per quartetto d'archi al folk irlandese e scandinavo

CUNEO CRONACA - Domenica 5 giugno alle 21 presso la Confraternita di Santa Croce e San Bernardino, detta anche dei "Battuti Bianchi", a Cavallermaggiore, si terrà il concerto "Legno Vivo", inserito in Kalendamaya - Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica, giunto alla XIV edizione.

Il festival intitolato ai celeberrimi versi dedicati al ritorno della primavera dal trovatore Raimbaut de Vaqueiras per dama Beatrice, figlia di Bonifacio I, Marchese di Monferrato dal 1192 al 1207, ha l’ambizioso obiettivo non solo di rendere omaggio al periodo storico più florido vissuto da queste terre, ma di ricreare, attraverso l’arte in tutte le sue espressioni, unità culturale e valorizzazione di alcuni tra i più significativi esempi architettonici del territorio attraverso le suggestioni della musica antica e con programmi creati seguendo criteri di corrispondenza storico-architettonico-musicale.

Ingresso libero e gratuito; vivamente consigliata la prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info (www.invaghiti.info).

Legno vivo

Dai capisaldi per Quartetto d’Archi al Folk irlandese e scandinavo

Anonimo - Greensleeves

John Andrew Stevenson - The Last Rose of Summer

Tradizionale irlandese - Erin Shore / Toss the feathers

Tradizionale danese - Ribers No. 8 (Sterrands Rand)

Tradizionale danese - Fem får fire geder

Tradizionale svedese - Vals efter Lasse i Lyby

Tradizionale danese - Stædelil

Tradizionale danese - Brudestykke

Tradizionale danese - The Dromer

Tradizionale svedese - Ack Värmeland du Sköna

Tradizionale norvegese - Gammel Reinlender fra Sønndala

Tradizionale norvegese - Schottis

Tradizionale shetland - Unst Boat Song

Tradizionale danese - Skinner dig ikke mere

Tradizionale danese - Den Toppede Høne / Tørvedansen

Quanto deve la musica classica alla musica popolare? E viceversa? Il Random Quartet cercherà di rispondere a queste domande in un concerto che, a partire dai capisaldi del quartetto classico, arriverà fino agli accenti vividi del folk irlandese e le melodie malinconiche di quello scandinavo.

Il quartetto d’archi, formazione principe della musica da camera “colta”, diventa in questo concerto voce delle antiche tradizioni nordiche; brani pieni di mistero e fascino saranno intercalati ad altri dal ritmo trascinante. Gli arrangiamenti, caratterizzati da una tessitura complessa e fitta, riveleranno legami inattesi con i grandi capolavori della tradizione classica presentati nella prima parte dell’esibizione.

Random String Quartet

Giovanni Bertoglio Violino I

Lucia Pulzone Violino II

Arianna Nastro Viola

Chiara Manueddu Violoncello

Il Random String Quartet nasce nel 2006 all’interno della classe di quartetto della prof.ssa Ravetto, presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino; superato l’esame conclusivo, il gruppo decide di proseguire insieme un discorso musicale anche al di fuori dell’ambiente accademico. A poco a poco prende forma l’idea di un quartetto svincolato dai canoni tradizionali, in cui possano convivere generi e gusti musicali anche molto diversi fra loro. A partire da queste premesse si sviluppa un’esperienza musicale a 360 gradi, anche se fondata sulle solide basi della tradizione classica. Nel 2007 cominciano gli esperimenti con arrangiamenti di colonne sonore e canzoni pop, fino all’approdo alla musica rock, e a brani del repertorio folk.

Proprio in virtù delle sue peculiarità, il Random String Quartet ha riscosso moltissimi apprezzamenti durante le molte esibizioni ed iniziative svolte nella sua ormai decennale attività; ricordiamo tra esse l’incisione dei CD "Just Four Strings" e "In Dreams" (quest'ultimo uscito nel 2016 e interamente dedicato alla musica da film), l’esecuzione di numerosi concerti in teatri e anche in sedi più insolite (Salone del Conservatorio di Torino, Mole Antonelliana, Hiroshima mon Amour, Auditorium Orpheus, Orto Botanico di Torino, Castello di Racconigi etc.) in occasione di stagioni musicali quali quella della Filarmonica del Teatro Regio, Kalendamaya, Piemonte in Musica etc. , nonché la partecipazione alla trasmissione televisiva "Nessun Dorma", trasmessa su Rai 5.

Nel 2018 il Random Quartet si esibisce in due recital dedicati alla musica da film nell’Auditorium della Cité des Arts di Chambéry in occasione delle celebrazioni per l’apertura della settima edizione della “Quinzaine du Cinéma italien”, alla quale partecipano nuovamente nell’edizione del 2021, con un concerto interamente incentrato sulla figura di Ennio Morricone. L’interesse verso la musica folk ha portato il Random Quartet a classificarsi al primo posto assoluto nella selezione territoriale del Folkest 2018, ottenendo così la possibilità di esibirsi durante la serata conclusiva del più antico e prestigioso festival folk sul territorio nazionale, a cui verranno invitati in qualità di gruppo ospite anche durante l’edizione del 2019.