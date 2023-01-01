Cavalieri del Lavoro, due imprenditori cuneesi tra i 4 piemontesi premiati da Mattarella

CUNEO CRONACA - «Congratulazioni e grazie ai quattro piemontesi insigniti dal presidente Mattarella del titolo di Cavalieri del Lavoro». Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sui nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Tra i 25 decreti di nomina firmati dal presidente Mattarella, quattro sono piemontesi: Matterino Dogliani (settore industria costruzione e infrastrutture), Ambrogio Invernizzi (agricoltura produzione lattiero casearia), Giorgio Marsiaj (industria componenti auto e spazio), Giacomo Ponti (industria alimentare).

«Queste nomine sono per noi un grande orgoglio e desidero congratularmi con i nuovi cavalieri per questo importante riconoscimento – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Insieme al Veneto siamo la regione più rappresentata a conferma della grande tradizione imprenditoriale della nostra terra che può contare su famiglie e imprese che hanno dedicato e dedicano la vita alla propria attività facendo crescere il nostro territorio e portando avanti storie di successo e di passione. A loro va la nostra riconoscenza per quanto hanno fatto e quanto continueranno a fare, e anche il nostro incoraggiamento affinché, insieme ai loro collaboratori, possano continuare a portare alto in Italia e nel mondo il saper fare e la capacità di impresa del nostro Piemonte».

È con profondo orgoglio che la Camera di Commercio di Cuneo accoglie la notizia del conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro agli imprenditori cuneesi Matterino Dogliani e Ambrogio Invernizzi. Questo titolo è il giusto tributo a una carriera eccezionale e a indubbie capacità manageriali, segnate da lungimiranza, instancabile lavoro e assoluta dedizione.

Con la sua visione Matterino Dogliani ha saputo creare valore, occupazione e benessere in settori strategici del nostro territorio, proiettando l'eccellenza cuneese ben oltre i confini nazionali. Ambrogio Invernizzi ha saputo trasformare la nostra filiera agroalimentare in un player di rilievo internazionale, dimostrando come il legame indissolubile con le proprie radici possa diventare la chiave per vincere le sfide del mercato globale.

I due imprenditori sono, e continueranno ad essere, un esempio di etica del lavoro e una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di imprenditori.

Matterino Dogliani, imprenditore cuneese, è fondatore e presidente del Gruppo Fininc, realtà attiva da oltre mezzo secolo nei settori delle infrastrutture, costruzioni, ingegneria e servizi collegati. È stato nominato Cavaliere del Lavoro per il settore industria-costruzione infrastrutture.

Ambrogio Invernizzi, imprenditore cuneese e presidente di Inalpi Spa, guida l’azienda lattiero-casearia di Moretta, cresciuta come realtà piemontese presente in Italia e sui mercati internazionali. È stato nominato Cavaliere del Lavoro per il settore agricoltura-produzione lattiero casearia.