Casting per un film: ad ottobre selezioni a Caraglio e Cuneo, si cercano comparse

CUNEO CRONACA - La società di produzione Andromeda Srl, con il patrocinio del Comune di Cuneo, è alla ricerca di comparse per un lungometraggio in preparazione.

Si cercano persone maggiorenni con età scenica tra i 20 e i 70 anni, disponibili a prendere parte alle riprese previste nei mesi di ottobre e novembre sul territorio provinciale.

I casting si terranno giovedì 3 ottobre a Caraglio, presso la sala riunioni di Piazza Giovanni Giolitti 5 (ingresso dal cortile), dalle 15 alle 19, e venerdì 4 ottobre a Cuneo, presso Promocuneo, Corso Kennedy 5F, dalle 14 alle 21.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: chiunque lo desideri potrà presentarsi e partecipare alle selezioni. È consigliato, prima di recarsi al casting, compilare l’e-form disponibile QUI.