Castelnuovo e Montezemolo insieme per Settembre Cultura 2025

SERGIO RIZZO - Come da tradizione, il Comitato di Valorizzazione di Castelnuovo – con il patrocinio del Comune – propone una serie di eventi incentrati nella cornice della Cappella di San Maurizio e non solo.

La novità di questa edizione, infatti, è rappresentata dalla collaborazione con il Comune di Montezemolo che ospiterà due delle quattro manifestazioni in programma. Montezemolo, comune confinante e contiguo, conosciuto come la Porta delle Langhe, si colloca idealmente e geograficamente sulla dorsale sud che, passando per Castelnuovo, giunge sino alla Cappella di San Giovanni della Langa, nel territorio del Comune di Murialdo, spostando di conseguenza (e a nostro avviso correttamente) i confini della Langa stessa in questo lembo di Liguria, il quale segna una netta spaccatura tra un territorio morfologicamente collinare e omogeneo e il declivio verso mare della riviera ligure.

Il programma della rassegna 2025, con la gradita e autorevole presenza del Maestro Riccardo Zegna in veste di Direttore Artistico, prenderà avvio domenica 14 settembre con Viaggiare a Castelnuovo di Ceva – Cappella di San Maurizio alle 17 con la presentazione del programma Settembre Cultura 2025 e del Quaderno di Castelnuovo n. 9 dal titolo “Perché qui”.

In collaborazione col gruppo vocale Gioia, che proporrà in apertura e chiusura il brano “Sicut Lilium” di Antoine Brumel (1460/1512), conferenza a cura del prof. Franco Verdona dal titolo: “Il viaggio come metafora della vita. La scoperta di sé attraverso l’incontro con l’altro”. Con la partecipazione di Carmelo Prestipino, Ispettore Onorario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Franco Verdona, già ordinario di latino e greco nel liceo classico A. D'Oria di Genova, dottore in sacra teologia e professore emerito di teologia sistematica nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Genova.

Domenica 21 settembre sarà la volta di Orientarsi e Ritrovare. Montezemolo – presso Pian del Pozzo in località Villa, ore 17.00, concerto jazz: Riccardo Zegna presenta 5 giovani musicisti dell’orchestra Rapalline jazz band di Albenga: Stefano Mati/sax, Matteo Mannino/tromba, Zeno de Marco/pianoforte, Paolo Priolo/contrabbasso, Gigi Marras/batteria. Ospite speciale Maria Grazia Scarzella.

Domenica 28 settembre: Immaginare a Castelnuovo di Ceva presso la Cappella di San Maurizio, ore 17.00: “Sarà una bella società”, da “Che colpa abbiamo noi”, The Rokes, 1966. Un viaggio tra la musica beat proposto da Enrico, Alessandra e Daniela Boffa, Valentina Taretto e Luca Giacosa, l’ingenua speranza per un mondo migliore che ha accompagnato i profondi cambiamenti culturali di un’epoca.

Presentazione del Concorso Letterario “Immagina”, concorso come partecipazione, cooperazione, contributo ed è proprio in questo senso che s’intende dare l'opportunità di portare idee, sollecitazioni, suggerimenti e, perché no? sogni e speranze per un futuro possibile e verosimile per queste terre di media montagna. I lavori più interessanti comporranno il prossimo Quaderno di Castelnuovo, il n. 10.

Sabato 4 ottobre, Armonizzare Montezemolo – sala polivalente, ore 20.45, proiezione del film “L’orchestra stonata”, 2024 — regia di Emmanuel Courcol. Thibaut è un direttore d'orchestra di fama internazionale che viaggia per il mondo. Quando scopre di essere stato adottato, scopre anche di avere un fratello che lavora in una mensa e suona il trombone in una banda di ottoni nel nord della Francia.

A cura di Cineperlaterra, associazione 661-la Pedaggera presenterà il progetto 2026.

Sergio Rizzo