Al via la nuova proposta di inizio autunno del Chamin, sabato 28 settembre a Castelmagno (in Valle Grana in provincia di Cuneo) "I Santi della Calura".

Ritrovo alle ore 16 sul sagrato del Santuario di San Magno a Castelmagno. Segue escursione al Passo delle Crocette, infine possibilità di cenare in amicizia al Rifugio Maraman di Castelmagno.

Accompagnamento: 10€ adulti – 5€ fino a 10 anni

Cena facoltativa: 15€ adulti – 10€ fino a 10 anni

Iscrizione obbligatoria al 329.4572984