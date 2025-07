Castelli ritrovati: Ormea presenta il racconto multimediale dell'Alta Valle Tanaro

CUNEO CRONACA - Sarà presentata sabato 19 luglio alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze dell’ex Scuole in via Bassi a Ormea, la video-narrazione dal titolo “Riscoprire l’Alta Valle Tanaro. I Castelli di Bagnasco, Nucetto e Ormea”, un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di tre castelli simbolo del territorio.

L’iniziativa, realizzata da F.T. Studio s.r.l. scavi e ricerche archeologiche è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. L'attività specifica, attribuita all' Azione 3.3 - Istituzione di un laboratorio di ricerca stabile, prevede l’ideazione di un prodotto multimediale rivolto ai castelli di Bagnasco Nucetto e Ormea con lo scopo di implementare la conoscenza, focalizzando le specificità storiche e i concetti fondanti dei tre siti.

L’intervento nasce con l’obiettivo di restituire visibilità e significato a luoghi fortemente identitari, che da secoli dominano e caratterizzano il paesaggio della Valle. Il progetto è frutto di un’approfondita ricerca storico-documentaria e archeologica, condotta attraverso analisi archivistiche, sopralluoghi specialistici e rilievi diretti. La curatela scientifica è affidata al professor Enrico Lusso, docente ordinario presso l’Università di Torino e rappresentante dell’Istituto Italiano dei Castelli. La video-narrazione offre un suggestivo viaggio nel tempo, attraverso modellazioni virtuali e ricostruzioni tridimensionali che restituiscono la storia e le trasformazioni architettoniche dei castelli.

In particolare, per il Castello di Ormea, i cui recenti lavori di consolidamento e valorizzazione si sono conclusi, il pubblico potrà scoprire l’evoluzione strutturale della fortezza e la sua funzione strategica di presidio di confine verso la Liguria. Il castello, citato per la prima volta nel 1291 come possedimento dei Marchesi di Ceva, è stato oggetto nel tempo di molteplici ampliamenti, culminati nel XV secolo con l’aggiunta di torri semicilindriche dotate di cannoniere. Smantellato nel 1795 dai francesi, il complesso è oggi al centro di un importante progetto di recupero avviato dall’Amministrazione comunale, che ne ha previsto la messa in sicurezza, la realizzazione di un percorso sopraelevato in legno e un nuovo impianto di illuminazione per una fruizione anche notturna.

Al termine della presentazione sarà possibile raggiungere il castello con una visita guidata (ore 16.30) attraverso il centro storico, accompagnati da guide turistiche abilitate. Il sito, oltre al valore storico-architettonico, offre uno scenario panoramico di grande impatto, incastonato armoniosamente nel paesaggio delle Alpi Liguri. Il progetto è attualmente in fase parziale, in attesa di ulteriori acquisizioni e studi in corso presso il Castello di Bagnasco, dove recenti scoperte archeologiche stanno fornendo nuove importanti informazioni.