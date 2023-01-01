"Castelli Aperti", settembre tra storia e spettacoli: Saluzzo protagonista del weekend

CUNEO CRONACA - Settembre si tinge ancora dei colori di Castelli Aperti, la rassegna che da trent’anni porta alla scoperta dei tesori storici e culturali del Piemonte. Domenica 21 settembre i visitatori potranno attraversare la regione come in un grande racconto collettivo, incontrando conti che narrano la propria storia, regine che rivivono in spettacoli suggestivi, artisti che trasformano i giardini in laboratori creativi e borghi che tornano a pulsare di vita.

Il Cuneese si conferma protagonista con tre eventi speciali a Saluzzo. Al Castello della Manta andrà in scena lo spettacolo itinerante “Io Cristina vi dono il mio cuore”, che celebra i 175 anni dalla morte di Cristina di Savoia: un percorso teatrale che restituisce la voce a una donna di profonda spiritualità e modernità, trasformando il maniero in un palcoscenico emozionante.

Villa Belvedere Radicati a Saluzzo (nella foto) apre con “Crea il tuo gioiello”, laboratorio artistico che trasforma i visitatori in artigiani per un giorno, unendo la storia della villa a un gesto creativo personale.

Accanto a queste esperienze, i grandi classici del territorio: il Castello Reale di Govone, il Castello della Manta, il Castello del Roccolo di Busca, il Filatoio di Caraglio, il Castello di Roddi, il Castello di Monteu Roero e i borghi di Priero e Pamparato.

Tutte le aperture del weekend in provincia di Cuneo

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: Intero 5€. Prenotazioni: QUI

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: QUI

Bra – La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate con orario 14.30 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Ingresso: Intero 6€, Ridotto 4€. Prenotazioni: QUI

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate alle ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso: Intero 9€

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Corneliano d’Alba - Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo, contattando il Tel. 3389654524 o Tel. 340 8026232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Prenotazioni: QUI

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso: Intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei). Prenotazioni: QUI

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: Intero 11€; Visita guidata Intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 8€, Ridotto 6€.

Monteu Roero - Castello di Monteu Roero: visite guidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso: Intero 8€. Prenotazioni: QUI

Pamparato - Borgo e Castello: visite guidate su prenotazione alle ore 10.30 e 15.30. Prenotazioni: QUI

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Info: Tel: 3331714232; torre@prieroturismo.it. Ingresso: Intero 4€. Prenotazioni: QUI

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: Tel: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo Biglietto: Intero 6€. Prenotazioni: QUI

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3,5€. Prenotazioni: QUI

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€. Prenotazioni: QUI

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 8€; ridotto 6€. Prenotazioni: QUI

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€. Prenotazioni: QUI

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€. Prenotazioni: QUI

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione consigliata allo 0172/370736 o mail ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni previsti ore 11.00 e 15.30 (presentarsi qualche minuto prima dell’orario presso l’Ufficio Turistico di piazza santa Rosa; il personale dell’Ufficio Turistico accompagnerà i visitatori nella visita del Palazzo o Torre fornendo le relative notizie). Ingresso: Intero 3€.

Savigliano - Torre Civica: visite guidate con prenotazione consigliata allo 0172/370736 o mail ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni previsti ore 11.00 e 15.30 (presentarsi qualche minuto prima dell’orario presso l’Ufficio Turistico di piazza santa Rosa; il personale dell’Ufficio Turistico accompagnerà i visitatori nella visita del Palazzo o Torre fornendo le relative notizie). Ingresso: Intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€. Prenotazioni: QUI