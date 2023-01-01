Castelli Aperti, l'autunno entra nel vivo nel Cuneese tra manieri, borghi e leggende

CUNEO CRONACA - La stagione autunnale di Castelli Aperti entra nel vivo e accompagna i visitatori in un nuovo fine settimana di scoperte tra dimore storiche, borghi fortificati, musei e giardini che raccontano la straordinaria varietà del patrimonio piemontese.Domenica 19 ottobre sarà una giornata ricca di proposte diffuse in tutte le province: dal fascino misterioso dei manieri del Roero alla grande mostra-mercato del FAI a Masino, passando per gli appuntamenti con Narrar Castelli e Vini nelle Langhe e per le esperienze a misura di famiglia nei castelli del Cuneese.

La provincia di Cuneo offre un panorama ampio e suggestivo di aperture e appuntamenti. Al Castello della Manta (nella foto), bene del Fai, torna l’attività “È tutto per gioco”, dedicata alle famiglie: visite animate per bambini tra dame, cavalieri e leggende medievali, laboratori e giochi nel giardino, picnic nel parco e foto ricordo in costume. Un’occasione per scoprire il fascino del maniero in modo originale (biglietti da 4 euro a 17 euro, attività alle ore 11.00, 11.30, 14.30, 15.00 e 15.30).

A Serralunga d’Alba debutta la venticinquesima edizione di Narrar Castelli e Vini, la rassegna firmata Turismo in Langa e Barolo & Castles Foundation, che intreccia narrazione storica e degustazione enologica. Le visite, animate da attori in costume, condurranno i visitatori tra le mura trecentesche del maniero dove “il signore feudale Pietrino Falletti” racconterà la vita medievale tra raccolti e leggi del feudo. Le visite partiranno ogni 30 minuti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con degustazione finale dei vini Garesio. Nello stesso territorio, il Castello di Roddi aprirà le sue sale con visite guidate ogni ora (biglietto 6 euro), mentre a Magliano Alfieri e Monteu Roero si potranno visitare i rispettivi manieri, entrambi custodi di antiche storie legate alla nobiltà piemontese.

Sempre nel Roero, il piccolo borgo di Monteu Roero ospiterà “Roero Segreto – Misteri al Castello”, manifestazione di grande fascino che da oltre vent’anni richiama visitatori con visite alle cantine sotterranee (“crotin”), percorsi tematici, spettacoli di danze medievali e l’evento speciale alle 17.30 nel parco del castello con la scrittrice Paola Gula, che presenterà il libro “Gammadora” in collaborazione con l’associazione AMAR.

Il fine settimana cuneese include inoltre l’apertura del Museo Diocesano di Alba, dei musei civici di Bra, della Castiglia di Saluzzo, del Castello del Roccolo di Busca, del Filatoio di Caraglio, del Castello Reale di Govone e del Castello di Mombasiglio, offrendo ai visitatori un vero viaggio nel tempo tra arte, architettura e paesaggio.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 11.00 – 18.30. Ingresso: Intero 5€.

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€.

Bra – La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate con orario 14.30 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Ingresso: Intero 6€, Ridotto 4€.

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate alle ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso: Intero 9€

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Corneliano d’Alba - Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo, contattando il Tel. 338 9654524 o Tel. 340 8026232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso: Intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei).

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: Intero 11€; Visita guidata Intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 8€, Ridotto 6€.

Monteu Roero - Castello di Monteu Roero: visite guidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso: Intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Pamparato - Borgo e Castello: visite guidate su prenotazione alle ore 10.30 (turno unico). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: Tel: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3,5€.

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 8€; ridotto 6€.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30.

Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione consigliata allo 0172/370736 o mail ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni previsti ore 11.00 e 15.30 (presentarsi qualche minuto prima dell’orario presso l’Ufficio Turistico di piazza santa Rosa; il personale dell’Ufficio Turistico accompagnerà i visitatori nella visita del Palazzo o Torre fornendo le relative notizie). Ingresso: Intero 3€.

Savigliano - Torre Civica: visite guidate con prenotazione consigliata allo 0172/370736 o mail ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni previsti ore 11.00 e 15.30 (presentarsi qualche minuto prima dell’orario presso l’Ufficio Turistico di piazza santa Rosa; il personale dell’Ufficio Turistico accompagnerà i visitatori nella visita del Palazzo o Torre fornendo le relative notizie). Ingresso: Intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

