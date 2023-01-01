"Castelli Aperti": domenica la Granda svela torri, dimore storiche e antichi manieri

CUNEO CRONACA - Torna Castelli Aperti, la rassegna patrocinata dalla Regione Piemonte, che accompagna il pubblico alla scoperta delle dimore storiche più affascinanti del territorio piemontese, aprendo di domenica in domenica le porte di castelli, ville, musei, palazzi e residenze nobiliari.



Domenica 30 agosto la rassegna propone un nuovo itinerario tra i beni visitabili, offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di esplorare luoghi di straordinario valore storico e culturale, spesso legati indissolubilmente al paesaggio e alle tradizioni locali.



Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico in provincia di Cuneo.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni: QUI

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: QUI

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso intero 5€.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: QUI

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

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Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione ore 10.30 e ore 15.30. Ingresso: Intero: 8€. Prenotazioni: QUI

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: QUI

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: QUI

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.

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Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.

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Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.

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Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.

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Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

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Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.

Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€. Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€.

Prenotazioni: QUI