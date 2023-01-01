Ultima domenica di agosto con "Castelli Aperti": viaggio tra i tesori del Cuneese

CUNEO CRONACA - L’ultimo fine settimana di agosto porta con sé il fascino di un Piemonte che si racconta attraverso le sue architetture, i paesaggi e le storie custodite da borghi antichi, castelli, ville e residenze nobiliari. Domenica 31 agosto il circuito di Castelli Aperti, che quest’anno celebra i trent’anni di attività, invita a un nuovo percorso nella bellezza, con aperture diffuse in tutte le province, dall’Alessandrino al Cuneese, passando per Asti, Biella, Novara e Torino.

Ogni domenica di Castelli Aperti diventa così un’occasione per vivere la storia non come semplice memoria, ma come esperienza da condividere. Il 31 agosto sarà l’ennesima tappa di questo lungo viaggio che da trent’anni intreccia cultura, paesaggio e comunità, offrendo a turisti e residenti un patrimonio unico da riscoprire.



Il Cuneese si conferma cuore pulsante della rassegna: dai musei di Bra e Saluzzo alle atmosfere del Castello di Govone, fino alle residenze di Barolo, Roddi, Serralunga d’Alba e Magliano Alfieri, senza dimenticare il filatoio di Caraglio e il Castello della Manta, straordinario scrigno di affreschi quattrocenteschi. Borghi e torri medievali, come quelli di Priero e Corneliano d’Alba, restituiscono invece la dimensione autentica di comunità che ancora oggi vivono in equilibrio tra storia e contemporaneità.

Tutte le aperture in provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: Intero 5€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Bra – La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Caraglio – Il Filatoio: visite guidate alle ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso: Intero 9€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo, Tel. 338 9654524 o 340 8026232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico. Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri: orario 10.30-18.30. Ingresso: Intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: CLICCA QUI

Manta – Castello della Manta: orario 11.00-19.00. Ingresso: Intero 11€; Visita guidata Intero 15€.

Mombasiglio – Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: orario 10.00-18.00. Ingresso: Intero 8€; Ridotto 6€.

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Tel. 3331714232; torre@prieroturismo.it. Ingresso: Intero 4€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate con orari: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazione consigliata. Tel. 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Ingresso: Intero 6€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3,5€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Saluzzo – La Castiglia (nella foto): orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 8€; ridotto 6€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Prenotazioni: CLICCA QUI

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione allo 0172/370736 o ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni ore 11.00 e 15.30. Ingresso: Intero 3€.

Savigliano – Torre Civica: visite guidate con prenotazione allo 0172/370736 o ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it. Turni ore 11.00 e 15.30. Ingresso: Intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

Prenotazioni: CLICCA QUI