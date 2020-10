Castelli Aperti: domenica alla scoperta dei castelli del Roccolo di Busca e di Monteu Roero

CUNEO CRONACA - Continuano le domeniche di Castelli Aperti. Nel Cuneese sono molte le dimore storiche, le torri, i parchi e i Castelli, che attendono di essere scoperti e visitati. Un connubio tra storia, natura, cultura, enogastronomia e arte da non perdere, per poter godere al meglio di un territorio che ha molto da offrire.

Di seguito il nostro consiglio di visita per domenica 18 ottobre:

PROVINCIA DI CUNEO

Ultima apertura stagionale per il CASTELLO DEL ROCCOLO A BUSCA. Il castello, il cui nome deriva dai "roccoli", le reti utilizzate nella caccia agli uccelli di taglia piccola, ospitò nel corso degli anni personaggi illustri quali Silvio Pellico, il re Umberto I e la Regina Margherita.

L'esterno del castello è un insieme armonico di stili differenti, rosoni e decorazioni floreali. Intorno al castello si trova il meraviglioso parco di 500.000 metri quadri concepito secondo i canoni del giardino romantico. Il parco, che vide alcuni interventi del noto paesaggista Xavier Kurten, è percorso da numerosi sentieri, grotte, statue, ripari e punti panoramici.

La visita comprende l'edificio principale di cui sono visibili: la facciata, le torri, il lato nord, il salone centrale, la sala da pranzo e il loggiato. Si prosegue poi a visitare la cappella che presenta pregevoli arredi e decorazioni, le serre monumentali, il vasto parco e il delizioso laghetto. Dalle 14.30 alle 19.00. Prenotazione consigliata.

Intero 5 €; ridotto (7-14 anni, over 65, Abbonamento Musei Torino Piemonte, soci Acli) 3 €; gratuito fino a 7 anni, giornalisti, visitatori con disabilità ed accompagnatore, residenti a Busca.

Tariffa gruppi (min. 20 persone): biglietto ridotto 3 euro

Il CASTELLO DI MONTEU ROERO veniva anticamente chiamato Monte Acuto a causa della sua posizione strategica da cui si può godere una stupenda vista sul Roero. Un castello ricco di vicende storiche e leggende da raccontare. Nel 2012, la famiglia Berta acquista il Castello: Amanti delle sfide, della storia e del territorio circostante, Gianfranco ed Enrico decidono di adibire il Castello a museo, creando così, un Museo dentro al Museo.

Di particolare importanza sono i due saloni affrescati nel tardo '500 e '600. Nel salotto adiacente al salone centrale è, poi, raffigurata la protezione della Vergine nella liberazione di Bonifacio Roero dalla prigionia durante le Crociate. Affascinante e discreta è la chiesetta consacrata all'interno del Castello, un luogo di purificazione e preghiera, che sembra estrapolarsi dal tempo. La biblioteca, una perla di cultura, contiene libri di medicina, letteratura e filosofia risalenti al '500. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 20 persone). Orari di visita: 10.00-12.00, 14.00-18.00. Visita guidata e visita guidata in inglese, francese, tedesco e spagnolo su richiesta. Biglietto: Intero 6 €; gratuito fino a 10 anni. Tel +39 333 7678652 Associazione Bel Monteu, mail belmonteu@libero.it.

Di seguito tutte le altre aperture di domenica 18 ottobre:

CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO A SALICETO Visite guidate dalle 14.30 con prenotazione obbligatoria al numero infopoint 342 3570641.

PALAZZO SALMATORIS DI CHERASCO Dal 26 settembre al 10 gennaio 2021: "Confini e conflitti. Visioni del potere nel tappeto figurativo orientale", apertura mercoledì-venerdì, con orario 14.30-18.30; sabato, domenica e festivi, con orario 9.30-12.30, 14.30-18.30. Visita libera, ingresso gratuito. Tel +39 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio), mail turistico@comune.cherasco.cn.it .

CASTELLO DEI PRINCIPI D’ACAJA A FOSSANO Visite guidate alle 11.00 e alle 15.00 e alle 16.30. Dopo lo stop dettato dall’emergenza Covid-19, il numero massimo di partecipanti per turno di visita è stato limitato a un massimo di 8 persone ed è previsto l’obbligo di mascherina durante il tour. Vivamente consigliata la prenotazione presso l'Ufficio Turistico IAT di Fossano.

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA 10.00-12.30, 14.30-18.00. Le visite guidate al castello partono ogni ora. Visita libera nel parco. Visita guidata nel castello. Durante l'emergenza sanitaria, la visita all'interno del Castello è stata rimodulata con dei QR code, in modo tale che il visitatore possa godere della bellezza e della storia dell'edificio in maggiore autonomia. Intero 7 €; gruppi (min. 15 persone) ed Abbonamento Musei Torino Piemonte 6 €; ridotto (6-13 anni) 4 €; visita libera al Parco 2,5 €; gratuito fino a 5 anni, visitatori disabili, giornalisti, capogruppo e guide turistiche.

CASTELLO DELLA MANTA dalle 10 alle 18.00. Visite su prenotazione allo 0175 87822 o faimanta@fondoambiente.it oppure https://www.cognitoforms.com/FAI11/CastelloDellaMantaManta

MUSEO CIVICO ANTONINO OLMO E GIPSOTECA DAVIDE CALANDRA A SAVIGLIANO aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00-18.30. Visite guidate su prenotazione.

BORGO MEDIEVALE E CASTELLO DI NIELLA TANARO visite guidate gratuite del paese ogni domenica, con orario 15.00-18.00. Il Castello è visibile solo dall'esterno per restauri. Si consiglia fortemente la prenotazione telefonica al 347 3810902 perché le visite sono a numero chiuso.

CASTELLO DI GOVONE 10.00-12.00 15.00-18.00; Visita libera, con audioguide o guidataIntero 5 €; ridotto (over 65) e gruppi (min. 20 persone) 4 €; gratuito fino a 14 anni ed Abbonamento Musei Torino Piemonte.

FILATOIO DI CARAGLIO visita guidata, per un massimo di 10 persone alla volta per poter garantire le distanze. Si richiede quindi la prenotazione telefonica allo 0171 61 83 00 oppure via e-mail a info@fondazionefilatoio.it.

Le visite guidate partiranno ad ogni ora dalle 10.30 fino alle 18.30. Museo del Setificio Piemontese: intero 9 €; ridotto (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, insegnanti, soci Acli, TCI) e gruppi (min. 15 persone) 6 €; scuole secondarie di secondo grado 5 €; scuole primarie e secondarie di primo grado 3 €;

gratuito fino a 6 anni, residenti a Caraglio la domenica mattina, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte Card, guide turistiche della provincia di Cuneo, soci ICOM, giornalisti, visitatori con disabilità con accompagnatore. l biglietto delle mostre temporanee è a parte, possibilità di biglietti cumulativi.

TORRE DI BARBARESCO dalle 10.00 alle 19.30. Prenotazione fortemente consigliata al 333 9040135. Intero 5 €; ridotto e gruppi (min. 10 persone) 4 €; gratuito fino a 12 anni.