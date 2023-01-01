Castellar di Boves in festa con la "Castagnata et Capelanöva"

CUNEO
CUNEO CRONACA - Domenica 9 novembre a Castellar di Boves si terrà la grande "castagnata et Capelanöva" della Pro loco della frazione.
La festa all’insegna dell’autunno e delle sue golosità inizierà alle 14. I volontari della Pro Loco proporranno ai partecipanti caldarroste, vin brulè, frittelle di mele e zucchero filato.
La giornata di festa proseguirà con la musica occitana con il gruppo “Lou Janavel”. Durata della manifestazione divertimento ed animazione bimbi con l’insuperabile Daniele Grasso.
Sarà disponibile per tutta la giornata il servizio bar e la “ruota della fortuna”. Dopo quello dell'estate troverete anche un ricco mercatino dell'hobbistica autunnale.
Per maggiori informazioni telefonare al Presidente Pellegrino Franco 3395665900 , alla Pro Loco Castellar 3534520440 oppure email: atp.castellar.boves@gmail.com.