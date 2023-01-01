Castellar celebra i sapori delle Alpi al "Festival della Cucina Popolare"

CUNEO CRONACA - Dopo la sua presentazione, il festival della Cucina Popolare Alpina si è mosso verso Jausiers in Ubaye (già alla seconda edizione quest’anno), Issime (2024) e Gaby (settembre 2025) in Valle d’Aosta, e oggi ritorna a Castellar - Saluzzo, in uno spazio completamente rinnovato, in una nuova piazza che permetterà di alternare cibo, grande musica, mercato dei produttori e vivere un’esperienza completa. Il festival, che racconta il gusto della cucina popolare, propone anche trekking, passeggiate a cavallo, percorsi in bicicletta e moto, laboratori e un mercato degli artigiani e dei produttori alla domenica. Insomma, prodotti del territorio e tanto outdoor per una proposta turistica a 360°.

Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini e non solo. È nell’ambito dell'Outdoor Festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. A Castellar ritornano i sapori dei territori alpini di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Francia.

Da un’idea de La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della Valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi - è nato il Festival della Cucina Popolare Alpina.

Il festival vuole essere, scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse, un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità. Le Terre del Monviso, scrive Eros Demarchi, Pro Sindaco Città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre.

Dal Friuli Venezia Giulia arrivano il Frico e la Gubana, dal Piemonte la Patata Trifolata con Funghi, Salsiccia e Cipolla, da Liguria e Valle d’Aosta Torta di Patate, Pane Alié e Pane Brusso e Fessilsuppu, dalla Francia le Pâtes Dandereits aux Petits Légumes e le Croquants. Dalle Terre del Monviso, quest’anno la novità che non ti aspetti: il Trota Burger per valorizzare il pesce d’acqua dolce e gli Gnocchi al Castelmagno.

La proposta outdoor cresce e fa del festival un vero momento di incontro tra gusto e sport. Domenica 14 settembre, ognuno potrà decidere cosa preferisce fare e sarà accompagnato da professionisti o, come nel caso dei trek, dalla passione di chi ama passeggiare. È possibile partecipare al trekking con i cavalli, in collaborazione con l’Associazione Allevatori Cavalli di Merens, per una passeggiata di circa due ore con cavalli di proprietà, aperta a tutti i cavalli e cavalieri, con ritrovo alle ore 9 davanti all’Agri Valle Bronda, via Bonanate a Pagno. Il parcheggio per i trailer è disponibile in loco. Per informazioni e prenotazioni, contattare Gloria al 347.3056507 o Antonio al 335.1264750, preferibilmente via messaggio WhatsApp. Il costo a persona è di 10 euro, comprensivo di buono bevanda, fieno e acqua, e le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre.

Per chi preferisce muoversi in bicicletta, è previsto l’evento “In viaggio in bici” by VeloViso con Lorenzo Ponso, accompagnatore cicloturistico. Il ritrovo è a Castellar con partenza alle ore 10 e arrivo al Festival per pranzo, con possibilità di utilizzare bici muscolare o E-Bike autonoma. Il costo a persona è di 10 euro e le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre. Ci sono inoltre altre occasioni per camminare, con trek tra pianura e collina per scoprire i sentieri di Valle Varaita, Po e Bronda, con partenza alle ore 9.30 da Martiniana Po, Piazza G. Borgna, da Manta, Parco San Rocco e da Saluzzo, Via Gualtieri. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Monica, Romina e Nuccia a Martiniana Po, Giuseppe e Stefano a Manta, e Giorgio a Saluzzo.

In occasione del trekking in partenza da Martiniana Po, in collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino, saranno presenti le Cattedre ambulanti della salute, dedicate al benessere psicologico e all’invecchiamento, con informazioni disponibili al numero 338.7908771.

Per chi desidera partecipare in moto, il ritrovo è a Castellar con partenza alle ore 9.30 assieme al tour leader e curatore della guida Motoviso, Fabrizio Bruno. Durante il tragitto, della durata di circa 120 km, sono previsti diversi stop per raccontare storie, aneddoti e particolarità dei luoghi visitati, con arrivo al Festival per il pranzo. Per informazioni e prenotazioni contattare Fabrizio al 348.8130591 tramite messaggio WhatsApp. Il costo a persona è di 25 euro, comprensivo di buono bevanda, piatto di gnocchi al Castelmagno e guida Motoviso, e le prenotazioni chiudono mercoledì 10 settembre.

Anche quest’anno, ascoltando chi ha portato avanti la tradizione del saper fare a mano, si potranno seguire laboratori per imparare a preparare alcuni prodotti tipici. Domenica 14 settembre alle ore 9.00 si terrà il laboratorio “Mani in pasta” dedicato alla preparazione di ravioles fatte in casa, a cura di Agnese Stirano, con costo di partecipazione di 5 euro e numero massimo di 20 persone. Alle ore 10.00, “L’essenza delle Alpi in ogni cicchetto”, laboratorio sulle erbe officinali e liquori a cura di Opificio Miretto, con costo di partecipazione di 6 euro comprensivo di bottiglietta degustazione e numero massimo di 20 persone. Alle ore 11.00, il laboratorio “Il sapore autentico” di panificazione, a cura di Panetteria Quel Po di Pan, con costo di partecipazione di 5 euro e numero massimo di 20 persone. Informazioni e prenotazioni per tutti i laboratori sono disponibili tramite eventi@fondazionebertoni.it.

Il Mercato dei prodotti, gusto e artigianato, chiude la giornata del festival. Anche quest’anno, con una nuova piazza e una nuova disposizione, arrivano i produttori e gli artigiani delle vallate alpine e delle Terre del Monviso per una domenica in cui unire prodotti, gusto e tanta musica.