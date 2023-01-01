Carta d'identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida per l'espatrio

CUNEO CRONACA - Il Comune di Savigliano ricorda che dal 3 agosto la carta d'identità cartacea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, non sarà più valida per l'espatrio e la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea. Per continuare a viaggiare sarà necessario essere in possesso della carta d'identità elettronica (CIE).

La legge prevede tuttavia che le carte d'identità cartacee ancora in corso di validità possano continuare a essere utilizzate, dopo il 3 agosto, esclusivamente nei seguenti casi: fino alla naturale scadenza del documento (nell'ambito di rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati prima del 3 agosto) e fino al 31 gennaio 2027 (per l'esercizio di diritti fondamentali, l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, la consegna della posta e di atti giudiziari, il ritiro o il deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti che erogano servizi finanziari o postali).

Il Municipio invita pertanto tutti coloro ancora in possesso di una carta d'identità cartacea a richiedere per tempo il rilascio della carta d'identità elettronica, evitando di attendere gli ultimi giorni utili.

"Il rilascio della carta d'identità elettronica avviene esclusivamente su appuntamento – ricordano dal Comune –. È possibile prenotare data e orario direttamente attraverso il sito istituzionale www.comune.savigliano.cn.it/servizi/prenotazioni. Si raccomanda di verificare con anticipo la scadenza del proprio documento e di programmare il rinnovo per evitare eventuali disagi, soprattutto in vista di viaggi all'estero. Si ricorda che la ricevuta della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica rilasciata il giorno dell'appuntamento non è valida ai fini dell'espatrio e che i tempi di consegna sono di circa due settimane".