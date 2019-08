CARRU’/ Venerdì 13 nel Parco del Castello il concerto serale della Banda Osiris & Trelilu

Ultimo appuntamento dell’estate, al Castello, sede della Banca Alpi Marittime di Carrù, dove, venerdì 13 settembre si propone il classico evento dei Trelilu con un’importante presenza sul palco: la Banda Osiris, considerata in Italia la massima espressione della comicità nel teatro musicale.

Cavalcando l'entusiasmo della regione Piemonte, prescelta dalla “Lonely Planet” come luogo da visitare assolutamente nel 2019, i due quartetti comico-musical-teatrali piemontesi più popolari e longevi del panorama artistico italiano si mescolano per dar vita a PIEMONTECARLO, canzoni, gag, musica e sketch teatrali d'azzardo nei quali non sai mai dove va a fermarsi la pallina!

Commentano, Piero Biagi e Gianni Cappa, rispettivamente Direttore Generale e Presidente della Bam: «Con questa serata si concludono i momenti di incontro e spettacolo organizzati per festeggiare i 120 anni della Banca Alpi Marittime durante l’estate, nel Parco del Castello. Un omaggio che abbiamo voluto fare a tutto il nostro territorio e che si aggiunge ai servizi propri del settore bancario che svolgiamo quotidianamente».