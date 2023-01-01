Carlin, l'uomo che seminò utopia e raccolse un nuovo mondo del cibo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Giovedì 21 maggio, Carlin Petrini, a 76 anni, se n'è andato. Fino all'ultimo ha mantenuto il suo stile: trascorrere gli ultimi giorni nella casa della sua amata Bra. (Leggi anche QUI)

Perché tutti lo chiamavano Carlin? Il soprannome è una consuetudine, certo. Ma che resti addosso per tutta la vita, anche davanti ai potenti, persino ai principi, è qualcosa di diverso. Lui era Carlin e basta. Carlin era un cognome, ormai.

Faceva parte della sua personalità restare legato alle tradizioni della sua Bra. Le radici sapeva bene quanto valessero: “Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. (Cesare Pavese)

Infatti Bra è la città che l'ha visto partire e tornare. Sempre. Tutto ciò che ha realizzato - e non sto ad elencare - tutto ha ruotato il più possibile intorno alla sua città. Non ha cercato gloria nel mondo, l'ha avuta così, credo che nemmeno lui si rendesse conto. Per ciò che rammento, tutto è partito dal famoso trio: Carlin, Azio (Citi) e Ravenac (Giovanni Ravinale). Tre amici per la pelle, così diversi tra loro, ma proprio per questo funzionava. Ognuno dava il meglio di sé. Il trio ne ha fatte di tutti i colori, partendo dalle “zingarate”, ossia i viaggi strampalati con amici che si univano al gruppo. Conoscere il territorio, le tradizioni, la cultura, soprattutto quella culinaria. Da quel che ricordo si divertivano un mondo.

Nel 1970 inizia per puro caso come un divertimento, quasi per gioco, il suo percorso di cabaret, con Giovanni Ravinale (mancato prematuramente) Azio Citi e Leonardo Sasso (che aveva lasciato il famoso gruppo musicale della Premiata Forneria Marconi) per stabilirsi a Bra, dopo le sue nozze con Clara Arnaldi. Girarono a fare spettacoli anche in Liguria, ad Alassio, con il repertorio “In The Langa”. Sempre in modo scherzoso, per puro divertimento, fece parte di un gruppo di cabaret che aveva come repertorio “I madrigalisti d'Oltre Tanaro”, formato con Giovanni Ravinale (detto Ravenac) e Azio Citi. Furono invitati anche ad esibirsi nel dopo festival all'interno del “Club Tenco”.

Ma quando il divertimento stava diventando un lavoro, fecero solo qualche apparizione sempre per il puro gusto del gioco. Avevano trovate bizzarre che funzionavano sempre, come quando, nel centro di Sanremo, ripetevano lo spot pubblicitario del Cynar (quello interpretato da Ernesto Calindri) durante il carosello, complice il cantante Francesco Guccini, con il tavolino in mezzo alla via, con in bella vista la famosa bottiglia di amaro e la sedia accostata.

E non proseguo perché Carlin non sarebbe affatto d’accordo. Del resto, per chi non lo avesse conosciuto negli anni Settanta, queste parole possono far comprendere un po’ il carattere di Carlin. Che poi abbia fatto cose straordinarie, grandiose, impensabili, significa che anche l’ironia e quel “fare diverso”, a volte, portano lontano. Che io sappia, ha chiesto e gli sono stati concessi eventi, anche da personaggi importanti. Aveva un bel savoir faire (come diceva lui). Azio Citi: “Carlin ha una straordinaria capacità di realizzare ciò che pensa. Lo paragono a un vulcano in continua evoluzione che non produce lava, ma idee. E dove finiscono le ceneri, è proprio lì il punto più fertile delle sua eruzione”. Diceva del suo amico.

Chiesi conferma a Carlin che rispose: “Io ho le idee, anche quelle considerate le più irrealizzabili, ma sia ben inteso, sono loro, i miei collaboratori che fanno tutto. Io, intanto, penso già ad altro".

Il prosieguo, il successo internazionale, si conosce e si legge, e si ascolta con le innumerevoli interviste sui programmi televisivi.

Ha sempre inserito il dialetto piemontese nei suoi discorsi anche ufficiali, ha conservato la sua radice, mantenuto il suo stile.

Mi mancherà vederlo sbucare dal portone di casa sua, in via Cavour, con passo veloce, ma soprattutto con la testa altrove: era una continua “eruzione” di cose impossibili, che i suoi collaboratori realizzavano, a volte, mettendosi le mani nei capelli, ma facendo miracoli.

Quando ci incontravamo in via Cavour, ci salutavamo, e in occasioni straordinarie mi dava un “basin”, lamentandosi sempre del mio cappello troppo grande che impediva di avvicinarsi. Per l'occasione e per facilitare l'effusione (rarissima) spostavo un po' l'ala. “La prossima volta verrai con un ombrellone in testa. Non mi stupirei”.

Non siamo mai stati amici, ma ci siamo sempre approcciati con simpatia e semplicità.

Mi fermo qui. Ci sarebbe troppo da scrivere: magari un'altra volta. Di Carlin ho apprezzato il fatto che nulla fosse impossibile per lui. Quasi sempre.

Fiorella Avalle Nemolis

(Foto Archivio Slow Food)