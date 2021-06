CARAGLIO/ Pop, comico e inquieto: il viaggio verso la luna domenica al teatro Civico

CUNEO CRONACA - Domenica 20 giugno alle 21 il Teatro Civico di Caraglio (Cuneo) ospiterà in anteprima nazionale “Raptus di Luna” per “Come sassi nell’acqua – Reloaded”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

In scena Serena Abbà, Camilla Bassetti e Marta Ziolla, mostrano il frutto di un lavoro iniziato prima della pandemia, con la direzione di Mauro Piombo, il quale, per l’ideazione e la scrittura spiega di aver “rubato sul campo alle attrici le urgenze, il sarcasmo, le svogliatezze e la loro voglia di vivere”.

Lo spettacolo è una giostra, un viaggio vitale visto con l’occhio della commedia, della satira. Tre giovani vanno sulla Luna, e da lì il mondo sembra essersi fatto stretto: la terra, la tieni tra le dita e, da lontano, la capisci meglio. Il linguaggio, ora crudo e a muso duro, ora con la sospensione della poesia, ora con azioni e suoni stranianti, altre volte attraverso protesi burattinesche, è un misto di tenerezza e furore: le risate muoiono spesso tra i denti, in molteplici soluzioni teatrali e nel piacere di giocare, che, come ricorda Mauro Piombo, è cosa seria assai.

“Raptus di Luna” è quindi uno spettacolo pop, comico e inquieto, che vive nel contemporaneo delle stesse interpreti, in un presente che sembra non costruire narrazione, in un continuo sottosopra, per accumulo di immagini e di storie di noi.

Il costo dei biglietti della stagione “Come sassi nell’acqua – Reloaded” resta invariato a 13 euro, con le solite riduzioni, nonostante la contingentazione dei teatri che riduce notevolmente i posti disponibili. Anche per questo motivo è caldamente consigliata la prenotazione ai singoli eventi, chiamando lo 011 645740 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30.

La stagione teatrale 2021 “Come sassi nell’acqua - Reloaded” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione Crc e della Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

In collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Fertili Terreni Teatro, Torino Fringe Festival e ARCI. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

(Foto di Stefano Roggero)