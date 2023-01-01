Caraglio, passeggiata al tramonto tra le vigne del Meròla e osservazione delle stelle

CUNEO CRONACA - Sabato 16 maggio, nel pomeriggio, è in programma una facile passeggiata nelle terre del Meròla, a Caraglio.

L’iniziativa propone una rigenerante immersione tra le vigne tradizionali e rinnovate della zona, alla scoperta della geologia di questo luogo affascinante. Il percorso sarà accompagnato dal tramonto sulla collina, dal suono evocativo dell’ancestrale cornamusa e dall’osservazione delle stelle di maggio nel suggestivo novilunio.

Per informazioni è possibile contattare Enrico Collo al 3497328556 oppure Luca Midulla al 3331198825.