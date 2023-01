CARAGLIO/ La riflessione sulle donne afghane al Filatoio tra le fotografie di Steve McCurry

CUNEO CRONACA - Un successo di pubblico e di critica quello relativo alla serata di sensibilizzazione sull’Afghanistan, tenutasi al Filatoio di Caraglio, organizzata dal Soroptimist Club di Cuneo.

La mostra di Steve McCurry fa da cornice perfetta alla narrazione sulla condizione femminile afghana, drammaticamente precipitata nell’agosto 2021, quando le milizie talebane scacciano le truppe Nato vanificando anni di aiuti e di sostegno ad una popolazione martoriata dalla guerra civile. Sono proprio gli sguardi del celeberrimo fotografo ad esprimere tutta la tristezza, la privazione di libertà, di dignità e di diritti che oggi le donne afghane, gridano al modo, disposte a perdere la loro vita.

Una platea numerosa, qualificata ed attenta segue la relazione della prof. Vilma Malucelli (già past presidente Nazione del Soroptimist), che è advisor del progetto di sostegno alla condizione delle donne afghane. Un approfondimento ricco di nozioni storiche, geografiche e politiche che raccontano un Afghanistan, sconosciuto alla maggior parte: un paese strategico a cui tutto il mondo guarda con interesse. Belle le immagini che la dr.ssa Malucelli, con maestria e competenze uniche, propone al pubblico, che ascolta in religioso silenzio. Un plauso alla presidente cuneese dr.ssa Elena Cavallo per aver proposto questo interessante momento di approfondimento, che lascia in ogni partecipante riflessioni profonde e soprattutto la consapevolezza di della libertà che le donne occidentali vivono quotidianamente: libertà non scontata!

La neo eletta presidente Elena Cavallo dichiara: "Sono molto grata alla dr.ssa Vilma Malucelli, che ha accolto il nostro invito e che ci ha regalato una serata che non dimenticheremo. Diritti negati, ma anche perduti, per le donne afghane negli anni '50, con la monarchia allora regnante, potevano effettivamente vivere in modo assolutamente dignitoso. Nel 2021, i talebani hanno cancellato e negato ogni condizione favorevole per le donne. Sono fiera che il Soroptimist possa promuovere questa battaglia e, anche Cuneo, partecipi in prima fila. Un grazie alla presenza del sindaco di Caraglio Paola Falco, alla presidente del Club Zonta di Cuneo, del Club Rotary di Cuneo e del Club Rotary del mare. Che questa rete di Club possa amplificare la nostra voce! Cuneo ne esce più rafforzata e consapevole. Di fronte al grido delle donne afghane che chiedono alla comunità internazionale di sostenere la loro voce e di non farle sparire dal mondo, l’impegno del Club di Cuneo, nella difesa dei loro diritti e della loro libertà, può sembrare un piccolo gesto, ma sostenendo il progetto nazionale, la nostra iniziativa può dare la possibilità alle donne afghane di essere protagoniste della loro vita”.