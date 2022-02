CARAGLIO/ Iniziati i lavori Acda sul sistema fognario e sulla rete dell'acquedotto

CUNEO CRONACA - Sono iniziati a Caraglio (Cuneo) i lavori di sostituzione delle reti acquedotto tra gli incroci tra corso Giovanni XXIII e via CLN in corrispondenza dell'impianto semaforico e della condotta fognaria tra gli incroci di via CLN e via XXV Aprile. Complessivamente verranno sostituiti 465 metri di condotte (315 metri di acquedotto e 150 di fognatura) con fondi Acda per un valore di 133.688,81 euro. La durata del cantiere è stimata in 120 giorni.

In collaborazione con il Comune di Caraglio – che ha in programma il completamento dei lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti – si è constatata la necessità di sostituire le reti: la condotta acquedotto esistente non era più idonea a garantire una regolare distribuzione idrica agli utenti così come la rete fognaria presenta cedimenti e otturazioni dovute alla presenza di radici degli alberi. Al termine dei lavori Acda procederà con la sistemazione provvisoria del manto stradale mentre il ripristino definitivo sarà a carico del Comune di Caraglio.