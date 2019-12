CARAGLIO/ Domenica al Filatoio un laboratorio per grandi e bambini per realizzare decorazioni natalizie

Un nuovo appuntamento nell’ambito delle iniziative legate alla mostra su Leonardo è alle porte: domenica 22 dicembre i bambini e le loro famiglie potranno partecipare ad un laboratorio per realizzare decorazioni natalizie da appendere all'albero di Natale o da usare per decorare la casa e la tavola in occasione delle festività.

Si inizierà alle ore 15.30 con la visita guidata alla mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni delle macchine tessili”. Seguirà il laboratorio, che i bambini potranno svolgere insieme ai genitori, nonni o chi sarà con loro ad accompagnarli, per un pomeriggio in compagnia.

L’attività è realizzata in collaborazione con ilFABLab (Laboratorio di Fabbricazione Digitale) di Cuneo sulla base delle metodologie educative del tinkering - che consente di apprendere le materie STEM (Scienze - Tecnologia - Ingegneria - Matematica) giocando - e del making. L’evento avrà una durata complessiva di circa 2 ore, per prenotare si può contattare il numero 331/8490075 ma sarà comunque possibile aggregarsi anche al momento (costo a persona: 5 euro).

Nel cinquecentenario della morte, il Filatoio di Caraglio rende omaggio a Leonardo da Vinci con un’affascinante e coinvolgente mostra. Il genio toscano si occupò della messa a punto e dell’invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti del suo tempo e presso il Filatoio di Caraglio il pubblico potrà vedere la riproduzione dei suoi disegni e le macchine (vere) complete di quei dispositivi sui quali si concentrò la sua mente, con un impatto notevole sulla produzione della seta per oltre duecento anni.

La mostra è suddivisa in 3 sezioni. Una multimediale, che occupa le prime tre sale: attraverso video installazioni coinvolgenti, il visitatore scopre l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per l’arte tessile. Nella seconda sezione, con un allestimento particolarmente scenografico che evoca i meccanismi delle ruote dentate presenti nei disegni di Leonardo, si possono ammirare i modelli lignei di alcune macchine da lui concepite, tra cui il telaio meccanico automatico per tessitura.

La terza sezione si sviluppa nei tre piani del Museo della Seta: dall’Incannatoio fino ai Baratroni, passando per i locali dei grandi Torcitoi circolari, verranno rappresentati, su grandi pannelli, gli studi di Leonardo sul miglioramento dei meccanismi e automatismi che costituiscono l’intero processo produttivo del filo di seta.

Le invenzioni leonardiane visibili nel Museo e presenti nelle macchine ricostruite sono: il movimento di va e vieni del filo (zetto), che consentì di rendere più uniforme la torsione e moltiplicò la produzione a parità di tempo; il movimento a strofinacci (settori circolari) con contrappeso per garantire l'aderenza ai fusi dall'interno; la forma del "cassetto" di contenimento dell'acqua in ingresso nelle ruote idrauliche, l’albero multi rocchetto con il distributore di filo collettivo nell’incannatoio ed altri ancora.

La mostra, a cura dell’architetto Aurelio Toselli, si è avvalsa del coordinamento scientifico del professore Flavio Crippa, i quali hanno studiato, progettato e realizzato la ricostruzione di tutte le macchine presenti nel Museo del Setificio Piemontese, e della preziosa collaborazione del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, del Museo del Tessuto di Prato, del Museo Leonardiano di Vinci e del Civico Museo Abegg di Garlate.

Accanto al progetto di allestimento, con la collaborazione di Kalatà progetti per fare cultura, la Fondazione Filatoio, sta lavorando ad un programma di attività di audience development per coinvolgere quelle fasce di pubblico individuate attraverso il progetto “Open 2017”: le famiglie con bambini, gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado e il pubblico locale.

La mostra è promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso e dal Comune di Caraglio in co-produzione con la Fondazione Artea. È stata realizzata con il contributo della Fondazione CRT, Fondazione CRC e della Banca di Caraglio. Sponsor privati: Merlo Group Spa, Idrocentro SpA, Toselli Costruzioni. Il Filatoio gode del sostegno alle attività istituzionali della Compagnia di San Paolo.

La mostra è inserita nelle iniziative realizzate in occasione delle celebrazioni di Leonardo che verranno comunicate sul sito web www.leonardoatorino.it a cura di Turismo Torino con la collaborazione dell’Associazione Abbonamento Musei.

“L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili”

Fino al 16 febbraio 2020

Da giovedì a sabato 14.30-19.00; domenica e festivi: 10.00-19.00 Biglietto intero euro 9 - biglietto ridotto euro 6