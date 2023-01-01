L'invecchiamento attivo diventa partecipazione collettiva a Caraglio con "Cura Comune"

CUNEO CRONACA - Con il progetto Cura Comune il Comune di Caraglio dà forma a un programma dedicato all'invecchiamento attivo che nasce da una convinzione precisa: invecchiare bene non è una questione di fortuna, ma una competenza che si costruisce, si impara e si condivide.

Caraglio e la Valle Grana sono territori in cui la presenza degli over 65 è significativa e crescente. Ma accanto ai dati demografici c'è qualcosa che i numeri faticano a raccontare: una generazione di anziani attivi, con competenze sedimentate negli anni, esperienze preziose e una voglia concreta di continuare a partecipare alla vita della comunità.

Cura Comune nasce per dare forma e strumenti a questa energia, trasformando l'invecchiamento da fase di ritiro in stagione di protagonismo. È in questo contesto che il progetto affronta anche le fragilità che spesso accompagnano questa fase della vita - l'isolamento relazionale, la difficoltà di accesso ai servizi, la distanza dal digitale - non come emergenze da gestire, ma come terreni su cui costruire risposte generative, capaci di restituire protagonismo e connessione.

Il progetto Cura Comune, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte nell’ambito del Piano per l’invecchiamento attivo e con la collaborazione dell’Agenzia di Sviluppo di AFP, si sviluppa lungo tre assi principali, pensati per essere concreti, accessibili e capaci di parlare a persone diverse.

Il primo asse è quello dell'informazione e formazione. Gli incontri del Salotto di Comunità propongono appuntamenti serali aperti a tutta la cittadinanza - non corsi, non lezioni, ma momenti di confronto con esperti su temi che riguardano la vita quotidiana: salute e prevenzione, digitale e servizi online, orientamento alle scelte di fine vita, alimentazione e movimento.

Il secondo asse è quello del benessere e del movimento. Le camminate metaboliche del sabato mattina coniugano attività fisica, paesaggio e socialità, accompagnate da professionisti del benessere.

Il terzo asse è quello della cultura e della partecipazione. Il ciclo di letture interpretative - due appuntamenti tra maggio e giugno, sotto l'ippocastano di San Paolo, con compagnie teatrali e lettori professionisti - porta la letteratura negli spazi pubblici della città come pratica di relazione e riflessione condivisa.

Incontri con autori, eventi culturali intergenerazionali e iniziative pubbliche completano un calendario pensato per tenere viva la curiosità e il senso di appartenenza.

Cura Comune non è solo un calendario di eventi: è un'infrastruttura relazionale. Il Facilitatore della Cura è il punto di raccordo tra anziani, servizi e territorio: una presenza che orienta, accompagna e attiva reti di supporto.

I Tessitori di Legami sono volontari appositamente formati per offrire ascolto, compagnia e supporto quotidiano - la rete capillare che rende il progetto radicato nel territorio e nelle persone.

Un Micro-osservatorio permanente mappa con continuità bisogni, risorse e fragilità della popolazione anziana, garantendo che il progetto evolva in ascolto reale del territorio.

Il Comune di Caraglio promuove e sottoscrive il Patto di Cura: un impegno collettivo tra istituzioni, terzo settore, scuole, commercianti e cittadini per costruire una comunità che sa prendersi cura. Non un documento formale, ma una pratica quotidiana di responsabilità condivisa e prossimità.

In autunno la Festa della Cura offrirà alla comunità intera un momento pubblico per celebrare i legami costruiti, condividere i risultati del progetto e guardare insieme al futuro.

Cura Comune non è solo un progetto locale. È la sperimentazione di un modello di welfare leggero, partecipato e adattabile, capace di valorizzare ciò che già esiste - anziani attivi, reti associative, spazi pubblici, competenze diffuse - senza sostituirsi ad esse ma amplificandone la portata.

Un modello che può ispirare altri Comuni della Valle Grana e del territorio piemontese nella costruzione di comunità più informate, più inclusive e più protagoniste del proprio futuro.

Il programma di maggio e giugno 2026 Cura Comune2 prevede:

Giovedi 14 maggio ore 15:00, Piazza San Paolo: Lettura interpretativa a Cura dei Mangiatori di Nuvole - Titolo: PERSONAGGE – STORIE DI DONNE NEL TEATRO.

Venerdì 15 maggio ore 18:00, Sala Croce Rossa Italiana: Salotto di comunità: buon cammino e alimentazione, Pomeriggio informativo sulla camminata metabolica con Cristina Rossotto.

Martedi 19 maggio: prima camminata metabolica con Cristina Rossotto, luogo: Piazza San Paolo.

Venerdi 22 maggio: seconda camminata metabolica con Cristina Rossotto luogo: Piazza San Paolo.

Martedi 26 maggio: terza camminata metabolica con Cristina Rossotto luogo: Piazza San Paolo.

Giovedì 28 maggio ore 15:00, Piazza San Paolo: Lettura interpretativa a Cura di Luca Occelli e Franco Olivero - Sono nata femmina: EIRENE.

Venerdi 29 maggio ore 15:00, Sala CRI: Salotto di comunità, Un pomeriggio di alfabetizzazione digitale con Gabriele Bagnis.

Venerdi 5 giugno: n.4 camminata metabolica con Cristina Rossotto luogo: Piazza San Paolo.

Domenica 7 giugno: Abiti da sposa sulle note del tempo, Casa di Riposo San Giuseppe, in collaborazione con l’Istituto Civico Musicale di Caraglio e con l’associazione “Di filo in filo”, riferimenti: Educatrice Elisabetta Rovera 351 8297690 e Vincenza Giordano, associazione “Di filo in filo” 339 7950106.

Martedi 9 giugno: quinta camminata metabolica con Cristina Rossotto luogo: Piazza San Paolo.

Venerdi 12 giugno: sesta camminata metabolica con Cristina Rossotto luogo: Piazza San Paolo.

Partner del progetto: Comune di Caraglio, Fondazione RSA Sant'Antonio, RSA San Giuseppe, Croce Rossa Italiana, Caritas, Associazione Di Filo in Filo, Centro d'incontro ACLI, Istituto Comprensivo Caraglio, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Unione Montana Valle Grana.

Per informazioni sulle attività e sul calendario si può scrivere a carola.cismondi@afpdronero.it.