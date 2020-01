CARAGLIO/ Al teatro Civico l'Amleto di Shakespeare ci parla delle contraddizioni del nostro tempo

Venerdì 31 gennaio, alle 21, il teatro Civico di Caraglio (Cuneo), nell’ambito di "Spaesamenti", la stagione condivisa dei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, grazie alla collaborazione tra Santibriganti, organizzatori della stagione, e Concentrica, ospiterà "Amleto Take Away", della compagnia Berardi-Casolari, già vincitori nel 2018 del premio Ubu, quello che è considerato il premio Oscar del teatro italiano.

In scena Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari presentano un affresco tragicomico che gioca sui paradossi e le contraddizioni del nostro tempo, il cui punto di partenza sono le parole, diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove tutto è sottosopra. Una riflessione ironica e amara, crudele e ridente, che nasce dall’osservazione e dall’ascolto della realtà circostante.

"Tutto - spiega la compagnia Berardi-Casolari - è schiacciato fra il dolore della gente e le temperature dell’ambiente, fra i barbari del nord e i nomadi del sud. Le generazioni sono schiacciate fra lo studio che non serve e il lavoro che non c’è, fra gli under 35 e gli over 63, fra avanguardie incomprensibili e tradizioni insopportabili. In questo percorso s’inserisce, un po’ per provocazione, un po’ per gioco meta-teatrale, l’Amleto di Shakespeare”.

Al termine dello spettacolo, nel foyer del teatro, ci sarà il consueto appuntamento con "Tarallucci e Vino", un momento di socialità conviviale organizzato da Santibriganti, dedicato al pubblico e agli artisti appena andati in scena.

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, Busca e Dronero, Stagione teatrale 2018/2019 “Spaesamenti” è stata ideata e realizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con il contributo di Comune di Caraglio, Comune di Busca, Comune di Dronero, il sostegno di Regione Piemonte, il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Teatranza, Concentrica e In-Box Verde. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

Biglietti: Intero € 13 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 8.

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni, prenotazioni, vendita carnet:

Comune di Caraglio

Biblioteca Civica: +39 0171 617714 - www.comune.caraglio.cn.it

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it