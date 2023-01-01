Capodanno sulla neve ad Artesina: stagione da record e festa al Pian del Turra

CUNEO CRONACA - Vacanze natalizie da record ad Artesina, in quella che da molti sarà ricordata come la stagione della Turra. Un successo rilevante quello che sta registrando il nuovo impianto del Pian del Turra, da cui si può ammirare l’intero arco alpino e, nelle giornate più limpide, anche il mare della vicina Liguria.

Un impianto che sta attirando grande attenzione. Una nuova seggiovia esaposto al servizio delle piste in quota che pone la località all’attenzione nazionale, essendo una delle poche in Piemonte a disporre di un agganciamento automatico sopra i 2000 metri.

Buone condizioni di innevamento, giornate favorevoli e un comprensorio interamente aperto, collegato a Prato Nevoso Ski e Frabosa Ski, con la possibilità di risalita anche dalla vallata grazie alla seggiovia di accesso da Rastello. Sono questi gli elementi che stanno richiamando numerosi visitatori ad Artesina, contribuendo a rafforzarne il ruolo nel panorama sciistico nazionale.

In questo contesto si inseriscono le attività e gli eventi di fine anno, che vedranno la musica dal vivo sul palco centrale con il concerto de “Il Tropico del Blasco”, tributo a Vasco Rossi, in programma per accompagnare il pubblico verso il 2026. A seguire, musica e dj set per il brindisi di Capodanno.

L’intera giornata di San Silvestro sarà dedicata alla socialità, con iniziative attive già dal pomeriggio. Dalle 17 spazio ai più piccoli con la fiaccolata guidata da Pinky, mascotte della località, seguita dalla tradizionale discesa dei maestri di sci con le fiaccole, che disegneranno il tricolore sulle piste. Al termine, distribuzione di panettone e vin brulé.

Dopo i cenoni organizzati nei locali della stazione, l’appuntamento sarà per tutti in piazza dalle ore 23 per attendere insieme l’arrivo del nuovo anno tra musica e intrattenimento. Un Capodanno pensato per un pubblico ampio e per le famiglie.

Nei giorni successivi proseguiranno le iniziative con i mercatini di montagna, la fiera degli antichi mestieri, le attività di baby dance e, come da tradizione, l’arrivo della Befana nella mattinata del 6 gennaio, che scenderà dalle piste con gli sci per salutare grandi e piccoli.

Tutte le informazioni aggiornate su aperture di impianti, piste ed eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali Facebook e Instagram della località. Anche per questa stagione è attiva la possibilità di acquistare online lo skipass dinamico, con tariffe agevolate in base alle opzioni scelte.

Per ulteriori informazioni: 0174.242000 oppure info@artesina.it.