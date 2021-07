Capannone pieno di fieno e paglia in fiamme a Clavesana: ore di lavoro per i vigili del fuoco

CUNEO CRONACA - Riceviamo dai vigili del fuoco di Cuneo e pubblichiamo: "In corso dal primo pomeriggio, l'incendio di un capannone utilizzato come magazzino per fieno e paglia sito nel Comune di Clavesana, in Borgata Gerino 7.

Dalle ore 15.35 del pomeriggio, squadre vvf del Distaccamento di Mondovì, Morozzo, Dogliani, Fossano e Cuneo stanno lavorando per spegnere le fiamme divampate all'interno del un capannone e propagatesi alla struttura stessa.

I vigili del fuoco intervenuti dalle varie sedi della Provincia si sono trovati da subito a fronteggiare un incendio di vaste proporzioni dovuto ad un grande quantitativo di fieno e paglia immagazzinati.

Alle ore 21,30 le operazioni di spegnimento e controllo stavano proseguendo".