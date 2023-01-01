"Cani, amici da rispettare": il progetto sul benessere animale nelle scuole della Val Tanaro

SERGIO RIZZO - Il progetto “Tutela e Responsabilità – Educazione per il benessere dei cani in Val Tanaro”, finanziato dalla Regione Piemonte, ha fatto tappa nelle scuole dell’Alta Val Tanaro con un percorso educativo dedicato ai più giovani, dal titolo “Cani, amici da rispettare”.

Tra novembre e dicembre, l’iniziativa ha coinvolto quasi 300 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco e Nucetto. Gli incontri, condotti da un istruttore cinofilo affiancato da un’operatrice didattica e con la supervisione degli insegnanti, hanno affrontato in modo interattivo il tema della corretta relazione tra persone e cani.

Ogni appuntamento, della durata di circa due ore, si è sviluppato in due momenti distinti. Nella prima fase, attraverso giochi, discussioni guidate e lavori di gruppo, bambini e ragazzi sono stati invitati a “mettersi nei panni del cane”, riflettendo su sicurezza, disagio, falsi miti e segnali di comunicazione dell’animale. Ogni classe ha poi realizzato un cartellone con disegni e frasi, destinato a rimanere in aula come memoria del percorso svolto.

La seconda parte ha visto il coinvolgimento diretto di tre cani educati all’interazione con i più giovani – Drama, Baloo e Lara – protagonisti di esercizi di ricerca sensoriale, piccoli percorsi di agilità, osservazione del linguaggio canino e semplici attività di cura. Particolarmente significativo è stato il risultato sul piano emotivo: diversi studenti inizialmente timorosi sono riusciti ad avvicinarsi ai cani con serenità, superando le proprie paure.

Al termine degli incontri sono stati distribuiti adesivi ricordo, simbolo dell’impegno condiviso verso una convivenza più rispettosa e consapevole. Le attività scolastiche rappresentano uno dei pilastri del progetto, che ora proseguirà con una campagna di sensibilizzazione rivolta all’intera comunità della valle, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale duraturo sul benessere e il possesso responsabile dei cani.

Sergio Rizzo