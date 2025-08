"Candle Light Music": a Entracque l'atmosfera magica del festival Accademie in Valle

CUNEO CRONACA - Sempre ricca la programmazione di "Accademie in Valle", il festival che porta la grande musica e il talento di artisti eccezionali in alcune delle più suggestive località della provincia di Cuneo. Tra l'8 e il 12 agosto, il pubblico potrà assistere a tre serate che spaziano dall'omaggio ai grandi della musica italiana all'incanto della lirica e alle atmosfere suggestive della musica da camera.

Grande attesa per la serata di venerdì 8 agosto a Chiusa di Pesio, in Via Roma, dove si esibiranno Extras + Elena Giardina con Brava, uno straordinario omaggio alla voce inconfondibile di Mina. Lo spettacolo ripercorre in ordine cronologico la vita dell'artista con narrazione, aneddoti e soprattutto tanta musica. Sarà un'occasione unica per rivivere le emozioni dei successi intramontabili della "Tigre di Cremona" in una cornice affascinante.

Sabato 9 agosto il festival si sposta a Limone Piemonte, presso il Teatro La Confraternita, per una serata dedicata all'opera lirica con il Trio Opera Viwa che presenterà L'opera in salotto. Un format originale e coinvolgente che avvicina il pubblico al mondo dell'opera in un'atmosfera intima e raffinata, rendendo accessibili capolavori senza tempo.

Infine, martedì 12 agosto, l'appuntamento è a Entracque, presso i Giardinetti Salone Maria Josè, con il Ten Strings Duo e il loro affascinante concerto Candle Light Music. In una magica serata d'estate, immersi nella bellezza della natura e illuminati solo dalla luce tremolante delle candele, le dolci melodie si fonderanno con il paesaggio creando un'atmosfera intima e sognante, un'armonia perfetta tra natura e arte.

Come ha dichiarato il direttore artistico Angelo Vinai: «Il festival "Accademie in Valle" conferma il suo impegno nel promuovere la cultura e l'arte musicale, offrendo al pubblico occasioni di incontro e di valorizzazione del territorio attraverso eventi di alta qualità artistica».

Gli spettacoli iniziano alle 21.15 (Candle Light Music alle 21.30) e sono a ingresso libero finoa esaurimento posti. Si invita il pubblico a consultare le pagine social di Accademie in Valle per maggiori dettagli.