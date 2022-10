Cancellato il gigante femminile a Soelden: slitta l'inizio di stagione per Marta Bassino

CUNEO CRONACA - La pioggia mista a neve caduta nella notte sul percorso di gara ha costretto gli organizzatori del gigante femminile che apriva la Coppa del mondo femminile sul Rettenbach di Soelden a cancellare la gara. Le condizioni della pista non assicuravano condizioni di totale sicurezza per tutte le atlete, motivo per il quale è stata presa la decisione di non far disputare la competizione.

All'avvio di stagione avrebbe dovuto partecipare anche la cuneese Marta Bassino. "Ora - si legge sul sito della Fisi - gli addetti alla pista lavoreranno in vista del gigante maschile di domenica 23 ottobre (prima manche alle ore 10, seconda manche alle ore 13). Era dal 2006 che il gigante femminile di Solden non veniva cancellato a causa delle condizioni meteorologiche".

(Foto tratta dal sito della Fisi)