Campioni italiani ed europei: il Piemonte festeggia le squadre di Bra di hockey su prato

CUNEO CRONACA - Bra è una capitale nazionale dell'hockey su prato. La Città di Bra insieme alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo celebra i prestigiosi traguardi nazionali e internazionali raggiunti in questi mesi dalle tre squadre braidesi di hockey su prato: l’Hockey Femminile Lorenzoni, l’Hockey Club Bra e la Scuola Hockey Inder Singh.

L’Hockey Femminile Lorenzoni si è infatti laureata campione d'Italia Serie A Élite lo scorso 8 febbraio a Bologna, risultato raddoppiato nella categoria juniores anche dall’Under 21. Le ragazze dell’Under 16 il 28 febbraio hanno anche vinto le finali nazionali di categoria aggiudicandosi il terzo scudetto in un mese.

Sempre a Bologna l’Hockey Club Bra si è confermato campione d’Italia Serie A Elite maschile raggiungendo quota 10 scudetti e potendo così fregiarsi sulle divise della stella d’oro. Pochi giorni dopo, la squadra maschile si è anche aggiudicata l’EuroHockey Indoor Club Challenge I che si è svolto a Sofia, in Bulgaria. Infine, la Scuola Hockey Inder Singh ha ottenuto il secondo posto nel Campionato ragazzi Under 16 svoltosi a Castello d’Agogna lo scorso gennaio.

Consegneranno i riconoscimenti il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.