CUNEO CRONACA - È stata inaugurata la nuova terrazza panoramica di piazza Carlo Cirio, nella frazione di Camo, nel Comune di Santo Stefano Belbo. Un nuovo spazio pubblico pensato come punto d’osservazione privilegiato sulle colline langarole e, al tempo stesso, come simbolico luogo di incontro tra arte, paesaggio e comunità.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità del territorio, a partire dal sindaco Laura Capra, insieme a diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il vicesindaco Giuseppe Scavino, l’assessore Riccardo Rabellino, il pro-sindaco di Camo Gabriele Saffirio e il consigliere comunale Fabrizio Cocino. Al taglio del nastro hanno preso parte anche il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti, i sindaci di Barbaresco, Mario Zoppi, Castiglione Tinella, Bruno Penna, e Cossano Belbo, Luca Luigi Tosa, insieme all’ex senatore Marco Perosino, per lungo tempo sindaco di Priocca.

L’opera, nata con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il legame profondo che unisce il territorio con il suo patrimonio paesaggistico e culturale, è frutto del lavoro congiunto di professionisti, artisti e tecnici che hanno contribuito alla realizzazione del progetto con passione, competenza e cura. L’inaugurazione è stata seguita da una visita guidata al Museo a Cielo Aperto di Camo, accompagnata dagli artisti attualmente in residenza. Un’occasione preziosa per entrare in contatto diretto con le opere e con la visione che da oltre dodici anni anima questo luogo unico: un progetto che ha saputo superare i confini convenzionali dell’arte per integrarsi nel tessuto quotidiano della vita di frazione.

È ora prevista per il 3 agosto l’inaugurazione dell’edizione 2025 di Costruzioni, il progetto di residenza creativa attivo in paese dal 2013. La residenza diventa qui un laboratorio interculturale, un punto d’incontro tra creatività e contesto locale, tra stimolo artistico e sguardo attento sull’ambiente naturale e antropico.



Ad accompagnare l’inaugurazione della terrazza, le parole del sindaco Laura Capra: “Grazie al curatore Claudio Lorenzoni, agli artisti in Residenza e ai volontari della Pro Loco che, con la loro visione e il loro impegno, continuano ad arricchire la frazione di Camo di arte e appuntamenti da vivere insieme. Per continuare a rendere omaggio a questa viva e intraprendente frazione, invito tutti a non perdersi ‘Langhet en Festa’ dall’1 al 4 agosto, con tanti appuntamenti in calendario. Continuiamo a costruire insieme luoghi in cui costruire comunità, aperti all’accoglienza di chi desidera scoprire le nostre colline”.

Con l’apertura della nuova terrazza, Camo aggiunge un ulteriore tassello a quel percorso che intreccia cultura, bellezza e senso di appartenenza a un paesaggio che è, ancora una volta, spazio da vivere e custodire.

(Foto Enrica Pavese)