Cammino e legami culturali: Roumiage 2025 tra Piemonte e Provenza, grande evento

CUNEO CRONACA - E' iniziato Roumiage 2025, con il raduno e la partenza delle Traversado. Tra le novità, la sfida di "La Mouro", gioco d’azzardo da osteria vietato sulle loro terre, dai Savoia. Ecco tutti gli aggiornamenti e gli orari.

L’edizione 2025 del Roumiage, incontri Piemonte / Provenza ha avuto il suo debutto a St. Martin Vésubie, lunedì scorso 18 agosto, presso il Santuario de Fenestre, luogo d’incontro storico delle popolazioni dei due versanti delle Alpi, già frequentato nel neolitico e poi dedicato alla misteriosa Madonna Nera. Qui il raduno dei partecipanti delle Traversado delle valli del nizzardo, che si sono incamminate lungo le displuviali delle Alpi Marittime. Intanto le Traversado partite dal Queyras, Ubaye e Guillestroi confluiranno al rifugio della Gardetta. Oggi (21 agosto) saranno al Santuario di Castelmagno.

Appuntamento a Coumboscuro venerdì 22 agosto alle ore 18 circa. Un arrivo partecipato e attesa da un anno all’atro, perché segno tangibile dell’unione umana e culturale della gente delle Alpi occidentali al di qua ed al di là dello spartiacque. Qui si intrecciano storia, vita sociale, strade e tratturi di greggi transumanti, polvere di pellegrinaggi e commerci, che da secoli uniscono questo territorio, che da secoli testimonia la sua vocazione europea. Intanto il programma della giornata di sabato 23 agosto si sta delineando colma di ospiti ed iniziative, sul filo di "Da paire en fi", il tema a cui si ispira l’intero evento del Roumiage 2025, che intende mettere in gioco la "trasmissione generazionale", che porterà in risalto il ruolo del passaggio culturale ed identitario delle civiltà. Argomento dalle mille sfaccettature, che il programma sviluppa in decine di appuntamenti.

Il sabato del Roumiage 23 agosto, infatti, prevede una maratona di appuntamenti. Alle 10 si parte con il Forum delle associazioni provenzali, mentre alle 15, in programma:

-Lou Marcha' delle valli con artigiani e produttori locali.

-Pichin Pichot attende i bambini con atelier di giochi tradizionali e i racconti delle legende delle valli di Cuneo.

-In piazza la grande area dei giochi popolari.

-Convegno /dibattito "De paire en fi, trasmissione generazionale", con delle testimonianze di esperienze vissute di artigiani, agricoltori, artisti, musicisti... con Sandro e Edith Gastinelli, Manuela Gorrex, Michelangelo Tallone, Nuovo Cinema Ormea, Giovanni Martini, Paolo Laguzzi, Eve Fumaroli, Elena Lovera, Ludovico Sanmartino, Ettore Bozzolo.

Alle 16 iniziazione al gioco della Morra: regole e trucchi del popolare gioco d’azzardo delle osterie, a suo tempo vietato dai Savoia. Segue la sfida a coppie.

Alle ore 17.00 concerto della formazione Ciao Viva, omaggio a Mauris, il cantautore, figlio delle terre del Nizzardo, luogo di massiccia emigrazione piemontese.

Alle ore 18.00 Aperoumiage, aperitivo con pastis, pisaladiera, formaggi e salumi d'alpeggio e pane del forno Valgrana.

Alle ore 19.00 Lou soupar, cena su prenotazione on polenta, salumi, formaggi di montagna della selezione Tino Paiolo.

Alle ore 21 la Nuech dal fueassier, notte della danza e musica tradizionale con una novità assoluta. Infatti l’evento del sabato sera sarà aperto dalla performance "Drai de fuec"(drago di fuoco), appena confermata con la presenta dell’artista Chandy De Falco: coreografie, evoluzioni e giochi di fuoco, che porteranno all’accensione del “fueiassier”. Quindi la lunga notte della danza con il bal folk coordinato dai Barmenk.

Il giorno conclusivo del Roumiage, annuncia alle ore 10.00 la S. Messa in costume cantata in provenzale, mentre alle alle ore 12.30 il Dinar con cinque portate di specialità locali (su prenotazione). Alle ore 15.00 sul palco centrale, l'esclusiva produzione artistica per il Roumiage 2025, che ha messo assieme due "figli d'arte" che danno voice e attualità al repertorio musicale dei propri padri. A salire per primo sul palco Filippo Graziani, quindi Alberto Bertoli. Apertura con il cantautore patoisant Ludovico Sanmartino. Il concerto, come ogni anno, viene dedicato all’amicizia tra i poeti Fabrizio De André e Sergio Arneodo. La prevendita, ingresso unico 20 €. è attiva su Mailticket.

Navette gratuite tratto Monterosso Grana / S. Lucio. Info e prenotazioni: Coumboscuro Centre Prouvençal – www.coumboscuro.org, info@coumboscuro.org, WhatsApp 377.4184624 - tel. 0039-98707 – 328.6039251.