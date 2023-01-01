Cammini narrati e montagne abitate: Pontebernardo chiude l'estate con libri e cinema

CUNEO CRONACA - Si chiude venerdì 29 agosto a Pontebernardo la piccola rassegna estiva di libri e proiezioni all’aperto organizzata dall’Ecomuseo della Pastorizia, con un doppio appuntamento tra narrazione, montagna e visioni di libertà.

Alle 17.30, nella Saletta incontri dell’Ecomuseo, spazio alla narrazione viva e potente con la presentazione-spettacolo del libro “Altritudini. Una contastorie selvatica in cammino” (Ediciclo Editore), scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico, narratrice, attrice e guida escursionistica. Un viaggio errante che parte dall’Abruzzo e attraversa terre, memorie e parole raccolte lungo i sentieri della Montagna Madre, in compagnia di lupi, panificatori, biologi e vecchi narratori contadini come Zì Angelo, custodi di storie che “non finiscono mai”.

"Altritudini" è molto più di un libro: è un intreccio di paesaggi e incontri, una ricerca poetica che tocca altipiani abruzzesi e steppe mongole, ricostruendo attraverso il racconto il senso profondo della relazione. Conduce l’incontro la storica Flavia Cellerino.

Alle 21, nella Piazzetta dell’Ecomuseo, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “Libertà va cercando”, curata dal regista e antropologo cuneese Andrea Fantino. In programma il documentario “Movimento fermo” di Silvy Boccaletti: tre giovani – Giacomo, Maria e Sandro – e tre modi diversi di abitare e reinventare la montagna, lontano dagli stereotipi. Un film corale che racconta un “movimento” silenzioso ma potente, fatto di pratiche quotidiane, pensiero critico e visioni globali. Sarà presente Sandro Bozzolo, uno dei protagonisti del documentario, mentre la regista Silvy Boccaletti interverrà in collegamento da remoto. La proiezione è a cura di Valle Stura Experience. La rassegna “Libertà va cercando” ha voluto proporre, attraverso film e incontri, una riflessione sulla montagna come laboratorio di vita e pensiero, dove si intrecciano identità, diritti e possibilità.

L'ingresso è gratuito. Si raccomanda abbigliamento adeguato: le temperature serali in montagna sono in calo. In caso di maltempo, la proiezione si terrà al chiuso nella Saletta incontri dell’Ecomuseo, sempre in borgata Pontebernardo. Per informazioni e prenotazioni: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it; 347 211 8377.