Cammini a piedi nudi, danze sotto le stelle e api da scoprire: ecco l'estate al Parco fluviale

CUNEO CRONACA - L’estate al Parco fluviale Gesso e Stura è cominciata nel week end appena trascorso con la tradizionale Festa del Parco che quest’anno ha accolto più di 400 persone confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie e dai bambini. Domenica 22 giugno, a Castelletto Stura, la Festa dell’acqua ha ospitato la mostra Il cielo sull’acqua prodotta dal Parco e curata dal Dott. Dario Olivero che insieme alla Presidente Roberta Robbione ha accolto i visitatori curiosi di conoscere meglio l’avifauna dell’area protetta.

Il programma di eventi estivi per chi ha voglia di camminare a piedi nudi, ascoltare storie sotto le stelle, o semplicemente lasciarsi sorprendere dalla natura continua nel mese di luglio con tante occasioni coinvolgenti rivolte sia ai piccoli che agli adulti che si sviluppa tra Cuneo, i Comuni del Parco e numerose collaborazioni con realtà culturali e associative.

Allo spazio sensoriale f’Orma si alterneranno esperienze a piedi nudi nella natura, laboratori per famiglie e spettacoli serali. Si comincia il 29 giugno con la visita guidata al percorso barefoot f’Orma, il fiume a piede libero, un’esperienza di benessere rivolta ad adulti e ragazzi che tornerà anche il 27 luglio. Il 5 luglio sarà invece dedicato ai più piccoli, con La via del gigante d’acqua, una coinvolgente avventura giocata alla scoperta del simpatico gigante d’acqua Gorg, seguita da un laboratorio sensoriale.

Le emozioni continuano l’8 luglio con I sentieri del mistero, uno spettacolo coreografico a cura di EgriBianco Danza, realizzato in collaborazione con il Parco, che offrirà una rappresentazione poetica e potente del mondo interiore umano. L’11 luglio alla Casa del Fiume si volgerà lo sguardo in alto con la conferenza Dove vanno a dormire i rondoni? promossa da LIPU Cuneo, con la partecipazione di Giovanni Boano, direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola, e Franco Sacchetti, autore del libro a fumetti "Dove i rondoni vanno a dormire". Dopo la conferenza una piacevole passeggiata urbana permetterà di osservare questi straordinari uccelli. Il giorno seguente, il 12 luglio, sarà protagonista il magico mondo delle api: l’apiario didattico del Parco aprirà le porte a bambini e adulti per scoprire da vicino la vita dell’alveare, grazie a un sistema di osservazione con telecamera.

Tra le esperienze più suggestive, la passeggiata notturna del 19 luglio ai laghetti della Crocetta sarà un viaggio tra scienza e mito, alla scoperta della fauna notturna e delle storie che si nascondono nel buio. Il mese di luglio si chiuderà con un momento speciale per festeggiare i cinque anni di vita di f’Orma il 31 luglio: Footprints, una serata musicale in collaborazione con il Conservatorio Ghedini, porterà le atmosfere del jazz tra i sentieri del percorso multisensoriale, fondendo natura e musica e convivialità.

Il programma si estende come di consueto ai Comuni del Parco, a Roccasparvera, il 28 giugno presso la Comunità La Rocca, Un giardino straordinario condurrà i più piccoli a esplorare l’ambiente attraverso i sensi, con letture ecologiche e attività creative nell’ambito della rassegna Montagna Futura. Il Parco sarà presente anche alla Fiera del Grano Rosso di Salmour il 13 luglio al Parco della Crova, con uno stand informativo e piccole esperienze a piedi nudi per tutti i visitatori. Infine, a Cervasca, il 26 luglio, si camminerà lungo la traccia della Fantastic Map: La via degli antichi canali è il trekking per famiglie animato da letture nel verde e creatività per piccoli esploratori.

L’Infopoint del Parco è aperto dal martedì al venerdì dalle 10-13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato, la domenica e nei festivi dalle 9-13 e dalle 14.30 alle 18.30. In questi orari è possibile noleggiare le biciclette ed è a disposizione il numero di telefono 0171 444 501.

Inoltre, il percorso multisensoriale f’Orma può essere visitato in autonomia al costo di 3 euro da martedì a venerdì dalle 14,30 alle 18, sabato domenica e festivi dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione alle prossime iniziative sia gratuite che a pagamento è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.