Camminando tra storia e monti: cinque appuntamenti sui Sentieri d'òc

CUNEO CRONACA - Domenica 17 agosto a Venasca, giovedì 21 a Frassino e Sampeyre, venerdì 22 a Pontechianale e giovedì 28 a Isasca sono in programma cinque appuntamenti della rassegna "Sui sentieri d’òc", le camminate animate da attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, organizzate dall’Unione Montana Valle Varaita e curate da La Fabbrica dei Suoni. Durante le passeggiate, che si sviluppano su itinerari semplici e senza dislivelli significativi per essere accessibili anche ai più piccoli, i partecipanti saranno invitati a rispondere alla domanda “da dove proviene questo suono?”, individuando le diverse melodie che si sprigionano da strumenti musicali che si riferiscono alla cultura popolare occitana, come ghironda, cornamusa, violino, fisarmonica e diversi tipi di flauto. Non mancano però le storie di folletti, gnomi, silfidi e ninfe e del loro incontro con un sarvanòt delle montagne, un folletto occitano, e della saggezza che è capace di esprimere e condividere con tutti un vecchio albero del bosco. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente andando su www.vallidelmonviso.it oppure su www.lafabbricadeisuoni.it.

Domenica 17 agosto la camminata si svolge al mattino sull’Anello di Pluf di Venasca, con ritrovo alle ore 10 nei pressi dell’ala di piazza Caduti: il sentiero è lungo circa 5 chilometri e il dislivello positivo è di 150 metri. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso; il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Chi desidera pranzare al sacco nel bosco può considerare di portare alcuni plaid. Al pomeriggio è possibile visitare La Fabbrica dei Suoni previa prenotazione, con ingresso a pagamento.

Giovedì 21 agosto l’appuntamento è doppio: a Frassino al mattino, tra le ore 10 e le ore 12 e in aggiunta al programma comunicato a inizio stagione, e a Sampeyre nel pomeriggio, tra le ore 14.30 e le ore 16.30. A Frassino la partenza è in piazza Marconi, dal parcheggio davanti all’Unione Montana Valle Varaita. Il percorso proposto è un anello che sale alternando fondo asfaltato e sentieri verso le borgate Saretto e Peyracchia arrivando poi in borgata Radice, da dove si ritornerà verso il punto di partenza. Il dislivello positivo complessivo è di 45 metri e l’itinerario può essere percorso anche con passeggini o carrozzine purché adatti al passaggio su fondi accidentati; si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o trekking e un cappellino per proteggersi dal sole, di portare una giacca antivento/antipioggia e di avere con sé una borraccia che sarà possibile riempire sul percorso, dove sono presenti alcune fontane. A Sampeyre il ritrovo è previsto nei pressi della casetta dell’Ufficio Turistico in via Cavour: la passeggiata segue senza un dislivello significativo il corso del torrente Varaita fino alla borgata Calchesio, lungo il sentiero su cui un tempo si sviluppava una pista da sci di fondo, con passaggi sia sulla destra che sulla sinistra orografica; il ritorno è sull’itinerario dell’andata.

Venerdì 22 agosto l’itinerario si sviluppa a Pontechianale: il ritrovo è fissato nei pressi della casetta dell’Ufficio Turistico nel piazzale della borgata Maddalena alle ore 14.30 e la camminata si sviluppa per un tratto del panoramico sentiero lungolago, senza dislivello significativo.

Giovedì 28 agosto le attività si spostano a Isasca, con ritrovo previsto alle ore 14.30 davanti alla Locanda Reloup: la passeggiata parte dalla piazza centrale su strada asfaltata per raggiungere la cappella di San Chiaffredo, dove si prosegue su strada sterrata fino a raggiungere un suggestivo bosco di castagni. Il dislivello positivo è di circa 100m e le attività terminano con il rientro per le ore 16.30.

Gli appuntamenti di "Sui sentieri d’òc" si sviluppano su diversi sentieri e in varie località della valle Varaita per scoprire, divertendosi, la lingua e la cultura musicale occitana: patrimoni culturali che anche i più piccoli possono apprezzare e scoprire, se indirizzati in modo costruttivo. Dedicata in particolare nell’edizione di quest’anno a strumenti e musiche, la rassegna si compone di dodici appuntamenti da maggio a ottobre sulle tracce dei protagonisti della storia occitana “C’è posto nel bosco”, ideata in modo originale per l’Anello di Pluf di Venasca e alla quale sono stati aggiunti ulteriori contenuti rispetto allo scorso anno, e alla scoperta degli strumenti musicali che, attraverso la melodia sonora, riescono a mantenere vive le tradizioni del passato. Sei date sono in programma a Venasca lungo l’Anello di Pluf la mattina della terza domenica di ogni mese fino a ottobre, con la sola eccezione di settembre quando la passeggiata si svolgerà domenica 14, le altre sei sono calendarizzate tra fine giugno e fine agosto in varie località della valle Varaita: Bellino, Sampeyre, Pontechianale, Frassino, Melle e Isasca. Tutti gli appuntamenti abbinano attività musicali, culturali e naturalistiche; la rassegna si conclude con due ultimi appuntamenti sull’Anello di Pluf in calendario domenica 14 settembre e domenica 19 ottobre.

La rassegna, alla sua seconda edizione dopo la fortunata annata scorsa, è finanziata grazie a risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 La lenga per deman, edizione 2023” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.