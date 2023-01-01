Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

Nuovo CdA per il Consorzio del Bodi Fest: Marchiò presidente, Ceaglio vice

MONTAGNA

CUNEO CRONACA - Nell’ambito dell’affollatissima "Bodi Fest", festa della raccolta e mostra mercato della storica patata Piatlina e della patata Ciarda della Valle Grana, che si è svolta la appena scorsa domenica a Monterosso Grana, si è tenuta la consueta assemblea del Consorzio del Bodi. 

In questo felice contesto si è eletto, da parte dei soci  presenti, il nuovo C.d.A, direttivo del suddetto vivace  sodalizio agricolo. Sono o stati eletti Nadia Marchiò (presidente), Giuliana Ceaglio (vice presidente) e Emanuele Ponzo (segretario).

