Caldo non eccessivo e ancora qualche temporale di pomeriggio in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini dalla tarda mattinata in estensione alle zone pedemontane adiacenti in serata. Nubi in parziale dissolvimento nella notte.

Precipitazioni: rovesci deboli o localmente moderati sui rilievi alpini tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio in estensione alle zone pedemontane in serata. Zero termico: in lieve aumento sui 4200-4300 metri nelle ore centrali, in leggero calo a 4100 metri in serata.