Arriva il caldo vero con l'anticiclone africano: da giovedì temperature oltre i 35 gradi in pianura

CUNEO CRONACA - Con una lieve flessione della pressione in quota che transita sull'Italia centro-meridionale dal Tirreno allo Ionio, correnti atlantiche ancora fresche scorrono sul Piemonte, con un transito di velature ma tempo sostanzialmente stabile e soleggiato.

A partire da mercoledì 17 giugno - fa sapere Arpa - la progressiva rimonta dell'anticiclone nord-africano dall'Algeria verso l'Europa centrale porterà un netto aumento delle temperature, che supereranno i 35 gradi sulle nostre pianure in particolare da giovedì, con conseguenti condizioni di disagio per caldo.

All'insegna di un cielo sempre prevalentemente soleggiato, saranno possibili locali rovesci pomeridiani sulle Alpi, localmente più significativi su quelle occidentali giovedì e con possibile breve interessamento anche delle pianure nella giornata di venerdì.

Mercoledì 17 giugno

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per cumuli pomeridiani a partire dai rilievi alpini.

Precipitazioni: possibile qualche debole rovescio pomeridiano isolato a ridosso dei rilievi alpini.

Zero termico: in aumento da sudovest fino ai 4300 metri su tutta la regione in serata.

Venti: generalmente deboli, o localmente moderati in quota, dai quadranti nordoccidentali sulle Alpi, da sud sull'Appennino e sulle pianure orientali, più variabili o tendenzialmente da nord su quelle occidentali.

Giovedì 18 giugno

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli sparsi, a partire dai rilievi alpini.

Precipitazioni: rovesci pomeridiani sui settori alpini e pedemontani adiacenti, localmente più significativi sui rilievi occidentali.

Zero termico: stazionario sui 4300 metri, con lieve calo di 100 metri sulle Alpi occidentali dalla tarda serata.

Venti: deboli a tutte le quote; occidentali sulle Alpi, in rotazione da sud in serata; da sudest sull'Appennino; prevalentemente da est-nordest in pianura.

Venerdì 19 giugno

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, per cumuli sparsi a partire dalle Alpi, più sereno sulle pianure orientali.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali sparsi, localmente moderati a ridosso dei rilievi, con locale interessamento delle pianure più probabile al pomeriggio.

Zero termico: in lieve calo sui 4100 metri a ovest e 4200 metri a est.

Venti: deboli o localmente moderati meridionali sulle Alpi, deboli sudorientali sull'Appennino e da nordest in pianura; in tarda serata rotazione da ovest su Alpi e pianure, e da nord sull'Appennino.