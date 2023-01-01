Caldo in aumento in provincia di Cuneo, poi giovedì tornano i rovesci sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Il Piemonte è interessato da un promontorio anticiclonico di matrice africana, che porterà sole, temperature in aumento e zero termico in graduale rialzo.

Il picco del caldo — avverte Arpa — sarà raggiunto mercoledì quando l'asse del promontorio sarà a ovest dell'arco alpino. Sono attese temperature massime di 36°C in pianura con picchi di 39°C, mentre lo zero termico arriverà a 4500-4600 metri con valori termici alti anche in montagna.

Per giovedì è prevista una lieve flessione delle temperature rispetto al giorno precedente con ritorno dell'attività convettiva sui rilievi alpini.

Martedì 7 luglio

Nuvolosità: cielo inizialmente sereno con passaggi di nubi alte e stratificate dopo mezzogiorno.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in sensibile aumento sui 4400-4500 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nordovest sulle Alpi; sull'Appennino calma di vento al mattino e debole o moderato marino dal pomeriggio. In pianura debole localmente moderato vento da sud su Astigiano e Alessandrino nella seconda parte della giornata e calma di vento sugli altri settori.

Mercoledì 8 luglio

Nuvolosità: cielo soleggiato con passaggi di velature.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve rialzo sui 4500-4600 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nordovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; debole ventilazione meridionale in pianura, leggermente più intensa su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio. Rotazione da nordest a bassa quota nella notte.

Giovedì 9 luglio

Nuvolosità: cielo sereno al mattino; nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi alpini e passaggio di velature in serata.

Precipitazioni: deboli rovesci sui settori alpini nelle ore pomeridiane.

Zero termico: in leggero calo fino a 4400 metri.

Venti: deboli localmente moderati da ovest, nordovest sulle Alpi; sull'Appennino debole tramontana al mattino e vento marino al pomeriggio. Venti deboli in regime di brezza in pianura.